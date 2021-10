A Savigliano arriva progetto Oceano: un'ondata di attività rivolte a giovani e ragazzi

A Savigliano sarà una festa lunga un giorno intero a dare il via ufficialmente alle attività del progetto “Oceano”, le iniziative e i laboratori pensati da Oasi Giovani per la fascia di ragazzi e adolescenti.

Sabato 30 ottobre si svolgerà presso palazzo Longis, in via Torre de Cavalli, la festa “H24”, rivolta a tutti gli adolescenti dalla terza media in poi.

Si comincia il pomeriggio con giochi aggregativi come la corsa con i sacchi, il dodgeball ed il tiro alla fune; seguirà la cena e poi la serata disco, con musica e animazione. Chi vorrà potrà dormire al Longis portando con sé una tenda (una ventina i posti disponibili). Dopo la colazione, la mattina ed il primo pomeriggio di domenica saranno dedicati ad un “breefing” in cui i ragazzi proporranno le attività e le iniziative che vorrebbero veder messe in campo con il progetto Oceano.

Tante altre sono però le attività in cantiere. Oltre al corso con madrelingua inglese “Eat&Chat” del lunedì pomeriggio ed il corso di teatro con Giuseppe Porcu (il martedì, dalle 14.30, nei locali di Oceano in corso Roma 111), sono in programma le “Serate giochi in scatola”, in collaborazione con l'associazione Espansione ludica. Tornei, giochi di strategia, di astuzia e di ruolo: il 3 e 17 novembre, il 1 e il 15 dicembre, dalle 20.30 alle 22.30, in corso Roma.

Spazio anche agli incontri mensili di “Different dance”, in cui gli adolescenti balleranno con ragazzi diversamente abili, e ai momenti “Nonno insegnami”, in cui nonni e nonne insegneranno i segreti della cucina ai più giovani.

Spiega Alexa Mussetto, responsabile di Oceano: «Un altro progetto a cui teniamo molto è il ciclo di incontri in stile “Club dei lettori”, nato da un ragazzo del liceo classico, Murad. L'idea è trovare un gruppo di ragazzi interessati alla lettura per discutere di attualità a partire dai libri e non solo, per dar vita poi ad attività collaterali».

Aggiunge il presidente di Oasi Giovani Gianfranco Saglione: "Il nostro scopo è sempre quello di coinvolgere ragazzi e adolescenti per aiutarli a crescere, creando una rete con tante realtà del territorio. Riteniamo fondamentale avere uno spazio di aggregazione per i giovani progettato e programmato dai giovani stessi, così come avviene con il gruppo "Io decido". È un aspetto che a Savigliano mancava".

“Oceano” è anche social! Informazioni e aggiornamenti sulle attività sono sulla pagina Instagram “progetto_oceano” o sui profili Facebook di Oasi Giovani e dei “Fuma che 'nduma”.

Per informazioni: 349.3595670.