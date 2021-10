Al teatro Iris di Dronero torna in scena “Sim Sala Blink": la rassegna di spettacoli organizzata da Blink Circolo Magico

70 minuti di sorprese, risate ed emozioni.

Torna in scena al teatro Iris di Dronero la rassegna di spettacoli “Sim Sala Blink”, organizzata e promossa da Blink Circolo Magico.

Sabato 6 novembre, alle ore 21, sarà la volta di “Magiche Illusioni”: protagonisti Zapotek e Denise, uno spettacolo di grandi effetti per tutta la famiglia.

Chi si cela però dietro la magia?

Marco Occelli, in arte Zapotek, è un giovane artista della provincia di Cuneo. Una carriera ventennale che conta davvero molti spettacoli in feste private, oratori, trasmissioni televisive, teatri.

La sua magica abitazione si trova a Centallo, e da diversi anni il suo mestiere è quello di creare magia e illusioni. A volte stupisce con i classici giochi di prestigio, sovente con apparati scenici più complessi, grandi illusioni ed effetti speciali.

"Mi piace anche creare ambientazioni e momenti magici in occasione delle festività del Natale, Halloween, Pasqua." - racconta l'artista - "La passione della magia mi accompagna da quando ero bambino: a sei anni costringevo la mia famiglia a subire uno spettacolo di due/tre ore ogni anno al quale, immancabilmente, applaudivano sempre. Anche con il loro sostegno e supporto ho continuato a "magheggiare" in giro per l’Italia e ne ho fatto un mestiere. La mia forza, oltre ad una grandissima passione, sono i miei collaboratori e i miei colleghi. In vent'anni di attività ne ho già coinvolti parecchi, ma è sempre con il loro fondamentale contributo che riesco a portare avanti il mio sogno. Al termine degli spettacoli, poi, mi piace fermarmi a scambiare saluti e fare qualche selfie con gli spettatori: fatevi pure avanti quando abbiamo finito".

L'illusionismo è l'arte magica per eccellenza e sul palco dell’Iris di Dronero Zapotek porterà tutto l’occorrente per meravigliare e coinvolgere il pubblico: esperimenti di magia e illusionismo in un clima leggero e divertente, in cui nemmeno i protagonisti sanno come sia possibile che le magie avvengano.

Per lo spettacolo è consigliata la prenotazione al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it. Al teatro sarà possibile accedere muniti di mascherina e green pass.

La rassegna “Sim Sala Blink” è patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese, dalle Terres Monviso e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Ospiti, prove serate studio e ricerca sull’arte dell’illusione. Blink Circolo Magico, con sede a Dronero, organizza incontri settimanali ogni venerdì sera per i soci e appassionati. Per chi vuole diventare mago, consultando il sito, sono aperte le iscrizioni alla “Squola di magia”, con 10 lezioni a partire dal 23 novembre.