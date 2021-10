Alba conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

La Grande Guerra ha lasciato nella memoria collettiva un segno profondo, sentito ancora oggi, a distanza di oltre un secolo e dopo la scomparsa degli ultimi reduci.



Esattamente cento anni fa, nella Cattedrale di Aquileia, una donna del popolo, madre di un caduto i cui resti mortali non furono mai ritrovati, fu chiamata a scegliere, tra undici feretri, quello che sarebbe divenuto il simbolo del sacrificio di un’intera Nazione. Maria Bergamas, la semplice madre di un giovane irredentista triestino, si accasciò su uno di essi e così quel soldato divenne il simbolo incarnato di 40 mesi di lotta terribile, dell’orgoglio, del coraggio e del dolore di un popolo intero.



Iniziò un lungo viaggio, su un treno che percorse tanta parte d’Italia e, lungo il tragitto e in ogni stazione, milioni di italiani attesero in ginocchio, con composta fierezza, il suo passaggio. Fu quello, probabilmente, oltre ogni divisione e rivalità, il momento più importante di tutta la nostra travagliata storia nazionale.



La Città di Alba, Medaglia d’Oro al Valor Militare, in occasione della ricorrenza della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, intende ricordare i cento anni della traslazione all’Altare della Patria del Milite Ignoto, simbolo di tutti i caduti della Grande Guerra immolatisi per l’Italia. Tra loro anche tanti albesi, il cui nome è ricordato sul monumento eretto a imperitura memoria del loro sacrificio.



Nella seduta consigliare di ieri, giovedì 28 ottobre, l’Amministrazione comunale, con delibera unanime, ha conferito la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto che sarà consegnata all’Autorità Militare con solenne cerimonia giovedì 4 novembre.



Il programma degli eventi prevede:



Mercoledì 3 novembre, ore 10, al Palazzo Mostre e Congressi

Conferenza del Professor Michele D’Andrea, rivolta agli studenti delle scuole medie superiori



Giovedì 4 novembre, alle ore 11, Giardini di via Roma

Solenne cerimonia pubblica presso il Monumento ai Caduti con la presenza delle autorità, di un reparto in armi dell’Esercito, delle associazioni combattentistiche e d’armate della cittadinanza, nel corso della quale avrà luogo il conferimento ufficiale della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto.



La manifestazione si terrà nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione epidemiologica.