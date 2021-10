Le officine CNC del Cfpcemon ripartono più forti di prima dopo l'alluvione con un macchinario di ultima generazione [FOTO]

Una scuola che diventa una seconda casa per gli studenti che la frequentano. Così era stato descritto il Cfp Cebano-monregalase dagli studenti che, in occasione della proiezione del docufilm "Mascherine nel fango", lo scorso ottobre, avevano spiegato perché per loro era tanto importante aiutare il centro a riaprire dopo l'alluvione.

La sede di Ceva ha iniziato a rialzarsi dal giorno successivo alla "tempesta Alex", facendo di tutto per far tornare il prima possibile i ragazzi in aula e ieri, giovedì 28 ottobre, a un anno dall'alluvione, è stato tagliato il nastro anche delle rinnovate officine CNC, in piazza Don Bado.