Claudio Sala in visita al negozio Biraghi di Torino

Claudio Sala, ex calciatore vincitore della Coppa Italia nel 1971 e dello scudetto con il Toro nel 1976, ha fatto visita al negozio Biraghi di piazza San Carlo a Torino. Accompagnato da Gabriele Bolle, Responsabile Comunicazione di Biraghi, che ha illustrato il progetto di ristrutturazione del negozio curato in collaborazione con la Soprintendenza delle Belle Arti di Torino, Sala ha avuto la possibilità di visitare i locali dell'ex F.lli Paissa riaperto dall'azienda di Cavallermaggiore nel 2019. Con le sue 11 vetrine che si affacciano sul salotto cittadino e gli oltre 1.200 prodotti in vendita - tra i quali spiccano più di 250 etichette di vini piemontesi, 200 liquori del territorio e un assortimento di birre regionali che ha superato le 200 referenze - il negozio Biraghi di piazza San Carlo raccoglie in un unico luogo le eccellenze enogastronomiche di tutto il Piemonte, vicine per filosofia e vocazione all’azienda.

Tra la visione dello zootropio, il dispositivo ottico per visualizzare immagini e disegni in movimento posizionato nelle vetrine esterne, e la visita all’antica Farmacia Gambarova presente al piano inferiore del negozio, Claudio Sala ha commentato: «Ho apprezzato molto il negozio Biraghi perché si impegna a tenere vive le tradizioni del Piemonte con una selezione di prodotti regionali eccezionali. Da lombardo trapiantato in Piemonte, trovo molto bello che la Regione possa essere così ben rappresentata in un locale storico che ha visto il passaggio di numerose generazioni di torinesi, ma non solo».

"Per noi è stato un onore avere ospite nel nostro negozio di Torino un grande calciatore come Claudio Sala che ha fatto la storia sportiva della Città di Torino – dichiara Gabriele Bolle, Responsabile Comunicazione della Biraghi S.p.A. –. Considerato un mito da tutti i tifosi della squadra granata, Sala ancora oggi incarna i valori dello sport per antonomasia, valori che condividiamo e sosteniamo da sempre anche in Biraghi".