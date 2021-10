Cuneo, riaggiudicati i lavori per la costruzione di nuovi loculi a Madonna delle Grazie e Spinetta

Dopo alcune traversie legali, possono finalmente ripartire i cantieri nei cimiteri di Madonna delle Grazie e Spinetta. Sono infatti stati riaggiudicati i lavori per la costruzione di nuovi loculi. Nei giorni scorsi sono stati firmati i contratti e a breve le ditte subentrate potranno riprendere i lavori.



A Madonna delle Grazie, dove è prevista la costruzione della seconda serie di loculi e cellette comunali (lotto 01 - blocchi a-b-c-d), la Bua Costruzioni Generali Srl di San Benigno Canavese (Torino), subentrata alla Ime Srl di Modena, ha iniziato a recintare l’area di cantiere e installato il cartello informativo in vista dell’avvio effettivo dei lavori (da effettuarsi entro 45 giorni dalla firma del contratto).



A Spinetta, dove è prevista la costruzione della terza serie di loculi e cellette comunali (lotto 01 - blocchi a-b), la Massucco Costruzioni Srl di Cuneo, subentrata alla Engineering and Structural Monitoring Srl di Roma, dopo aver ripulito l’area, nella giornata del 29 ottobre recinterà l’area di cantiere e installerà il cartello informativo in vista dell’avvio effettivo dei lavori.



«Sono stati due cantieri sfortunati – dichiara l’assessore a Frazioni e Quartieri Luca Serale – in cui abbiamo dovuto disporre la risoluzione dei contratti d’appalto con entrambe le ditte, cosa che ha, purtroppo, portato a un allungamento dei tempi a causa del complesso iter burocratico. Adesso siamo riuscito a chiudere la procedura e individuare le nuove ditte appaltatrici. Entro breve gli operai saranno all’opera ed entro la fine della primavera prossima avremo finalmente i lavori completati».