Distretto urbano del commercio e la Busca “del futuro”: “Lavorare insieme darà al territorio l’identità che gli manca”

Amministrazione comunale, Confcommercio, imprese del territorio e cittadini che, assieme, guardano alla Busca del futuro. È questo il cuore dell’incontro – tenutosi nella serata di ieri (giovedì 28 ottobre) al teatro civico – che ha visto al centro il neonato progetto di realizzazione del locale Distretto urbano del commercio.



Presenti alla serata di dibattito pubblico in qualità di relatori il sindaco Marco Gallo, l'assessore Diego Bressi, il presidente di Confcommercio Cuneo Luca Chiapella, il vice presidente vicario Marco Fuso e il consulente del Duc Busca Andrea Marino. A moderare, il direttore di Confcommercio Cuneo Marco Manfrinato. Tral pubblico anche il prosindaco di Valmala Andrea Picco, oltre a diversi rappresentanti dell’amministrazione comunale e del tessuto produttivo del territorio.



Nel bando regionale di finanziamento dei Distretti conclusosi nel corso dell’estate appena trascorsa Busca si è piazzata nella top20 piemontese grazie al progetto realizzato dall’amministrazione comunale e da Confcommercio, già partner nell’iniziativa di rigenerazione urbana (spiritualmente simile a quella del Distretto urbano): il Comune si è quindi assicurato – grazie a un progetto realizzato con l’architetto Marino e che coinvolge oltre 200 tra esercizi commerciali privati e pubblici – 20.000 euro regionali per avviare i lavori di definizione del Distretto.



L’architetto ha illustrato nello specifico il progetto presentato al bando regionale, sottolineando come sul territorio, in questo momento, “si configurano diverse opportunità opzionabili ed è fondamentale ora come ora avere organizzazione, obiettivo e visione comune, per incastonarle in una progettualità unica e ben definita”.



Ad aprire i lavori, il sindaco, che non ha perso tempo nel sottolineare come “l’attenzione della città per il suo tessuto economico e produttivo arriva da lontano”: “Il Distretto è un’opportunità straordinaria per il nostro territorio ma è anche una grande fatica – ha aggiunto - : significa un lavoro quotidiano di aggiornamento e di preparazione, un impegno che vede protagonista il Comune, Confcommercio e i tecnici in egual misura. Serve dare a Busca un’identità, lavorare sul problema della mancanza di attività ricettive e di posti letto, comprendere come collegare il turismo religioso di Valmala con la città. Un percorso che ci carica di responsabilità e che anche per questo non può vederci unici attori ma dev’essere condiviso con l’intera cittadinanza”.



Una specificità che deve per forza di cose passare attraverso un prodotto e/o un’offerta specifica e caratteristica, che nel corso della serata è stata associata – ma in via del tutto ipotetica e come un primo tassello – con la realtà del bacio di Busca, che il progetto del Distretto intende dotare di un marchio specifico. Ma non solo, si parla anche dello sviluppo dei servizi alla clientela, della riqualificazione di piazza Diaz con sistemazione dei percorsi pedonali del centro storico, della realizzazione di spazi dedicati ai più piccoli e alle famiglie, dell’organizzazione di percorsi informativi per portare i giovani a riscoprire i mestieri e le attività commerciali tradizionali e del rilancio di Valmala. Nel 2022, poi, si concluderà la parte progettuale e si presenteranno ai vari interlocutori le istanze di finanziamento.



"Busca, con i suoi 10.000 abitanti, è stata una delle prime città a ricevere il finanziamento per il Distretto e questo significa che la scelta di accoppiarci a Confcommercio ha pagato – ha sottolineato Bressi nel suo intervento - : arriviamo per primi e per primi affrontiamo le difficoltà burocratiche del caso”.



“Parliamo da sempre di una rigenerazione dell’intero tessuto produttivo locale ma è necessario mettere ordine nei progetti e nelle idee per concretizzarle – ha continuato l’assessore - . E bisogna farlo come una squadra con un unico scopo ben preciso: sono convinto che quella del Distretto sia la strada giusta per capire cosa fare e come farlo, per realizzare la Busca non di domani ma del futuro. Noi ce la mettiamo tutta e siamo sempre disponibili, ma abbiamo bisogno che chi è sul campo ci dia imput e conferme per poter arrivare lontano”.



Il presidente di Confcommercio Chiapella si è complimentato con l’amministrazione comunale, definendola “ottimo esempio di dialogo aperto e collaborativo, con cui fare vera squadra per poter pensare la città in un’ottica a lungo raggio”. “Il fatto che la Regione abbia riconosciuto Busca meritevole del finanziamento assieme ad altri comuni ben più blasonati è davvero notevole – ha aggiunto Chiapella - . Il focus del progetto è il territorio in senso lato, vorremmo coinvolgere da qui in avanti tutta la comunità, i cittadini e le imprese, perché ognuno di noi porti in base alle proprie disponibilità un impegno concreto. Allo stesso tempo, è bene lavorare a livello regionale per lo sblocco di ulteriori fondi: il finanziamento da 20.000 euro è un aiuto importante per mettere in moto la macchina ma non può essere sufficiente”.



“Il Distretto è uno strumento per le PMI fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che ha creduto molto nello sviluppo del tessuto produttivo del territorio – ha sottolineato infine Fuso - . Siamo partiti con la creazione di un tavolo permanente, unico strumento per portare benefici in prospettiva e tentare la caccia ai finanziamenti. Arrivare così in alto nella graduatoria regionale è un segno, dobbiamo stringerci e collaborare per realizzare la Busca del futuro: a noi imprenditori viene richiesto espressamente di credere nel progetto, nel lavoro che andremo a fare da qui in avanti”.