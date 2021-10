In partenza il Cineforum 2021/22 del Cinema Teatro I Portici di Fossano

Finalmente riprende anche la rassegna più importante ed amata del Cinema I Portici di Fossano. Il Cineforum torna dopo due stagioni di assenza dovuta alla pandemia COVID-19. Sarà ancora una stagione di transizione ma è fondamentale riprendere tutte le vecchie sane abitudini che hanno saputo accompagnare il pubblico in questi anni. E' un nuovo inizio verso la totale normalità.

I film in programma saranno 28 fino alla fine di maggio del 2022 in orario pomeridiano e serale. Questa decima edizione conferma tutte le collaborazioni con le scuole cittadine con la Cineforum Academy (un progetto formativo in collaborazione con le scuole superiori cittadine per sensibilizzare il pubblico giovanile e fornire i necessari strumenti di codifica del linguaggio cinematografico), Versione Originale Academy (la possibilità di assistere ai migliori film della stagione cinematografica in versione originale sottotitolata e ottenere un credito formativo) Che cine, ragazzi!, una minirassegna di film per le classi delle medie. La rassegna si semplifica con un unico abbonamento e con la possibilità di un prezzo ridotto per quegli abbonati che nel 2020 non avevano potuto fruire dei film della rassegna 2019/20.

Abbonamento: 28 film a 70€

Abbonamento Cineforum Academy (riservato agli studenti): 28 film a 30€

Gli abbonati 2019/20 che non hanno usufruito di tutti gli ingressi possono richiedere la riduzione sulla nuova stagione (INTERO 55€ e STUDENTI 20€) dietro presentazione della vecchia tessera.

Prezzo intero singola proiezione: 6€

Prezzo ridotto (under 18, over 65, militari, studenti universitari) singola proiezione: 5€



Il programma può subire delle variazioni.

La Rassegna si svolgerà tutti i mercoledì dal 3 Novembre 2021 al 25 Maggio 2022 alle ore 16.30 e 21.

Il programma completo della rassegna è disponibile ai Portici