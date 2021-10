Conoscere il mondo e i problemi legati ai DSA. A Cuneo grande successo lo spettacolo con Luca Vullo “Io al posto tuo”.

Rappresentato il 25 ottobre a Bra all’Auditorium Arpino e ieri a Cuneo al Teatro Toselli, si è concluso il mini tour di quattro rappresentazioni dello spettacolo-laboratorio teatrale “Io al posto tuo” con l’attore-regista Luca Vullo che con la sua performance è riuscito a trattare in maniera toccante e coinvolgente il tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento aiutando a divulgare e promuovere la sensibilizzazione su questo tema.

Evento promosso da Rete Genitori DSA Cuneo in collaborazione con Associazione Famiglie ADHD Cuneo e facente parte del progetto “Se non potete arginare le onde, imparate il surf” finanziato tramite bando della Regione Piemonte con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Grande successo di pubblico: erano presenti complessivamente per gli spettacoli del mattino circa 700 studenti provenienti dall’IIS Mucci di Bra, dall’ IIS De Amicis di Cuneo e dall’IIS Grandis di Cuneo e oltre 300 spettatori per le rappresentazioni in orario serale. Inoltre altri 50 studenti di Bra e Cuneo, in alternanza scuola-lavoro, hanno svolto egregiamente le attività di accoglienza.

Dichiarano le coordinatrici della Rete Genitori - Nadia Tassone, Barbara Piumatti e Sophia Livingstone, insieme a Cinzia Corradi – Presidente Famiglie ADHD Cuneo, “I commenti che abbiamo ricevuto subito dopo lo spettacolo ed i messaggi pervenuti in seguito hanno dimostrato che siamo arrivate al cuore delle persone, ed è fonte di grande soddisfazione per noi poiché è da qui che bisogna partire per promuovere una giusta cultura di inclusione su questo tema. Il nostro ringraziamento va ai Dirigenti degli Istituti coinvolti, alle prof.sse Lambiase e Vulcano di Bra e Bottini, Balbo e Villosio di Cuneo per il grande impegno profuso ed a tutti i collaboratori del progetto ”

Bilancio quindi estremamente positivo ed obiettivo raggiunto. Lo dimostrano i messaggi ricevuti: ne riportiamo solo alcuni perché sono stati moltissimi! Inoltre gli studenti si sono scatenati sui social per commentare e condividere direttamente con il protagonista Luca Vullo.

“Spettacolo veramente fantastico! Non è facile parlare di certi argomenti e spiegarli con la giusta dose di ironia. Sono stati messi in evidenza anche sentimenti ed emozioni. Complimenti!!”

“Siete grandi donne, che avete saputo fare squadra, non avete subito il problema, lo avete affrontato con determinazione e grande capacità, siete diventate un faro per tante famiglie!! “

“Fantastico!! Dritto al cuore, emozioni forti!! Grazie a tutte!!”

“Davvero molto bello e commovente. Coinvolgente. Brave brave”

“COMPLIMENTI PER LO SPETTACOLO! Davvero emozionante e il modo in cui Luca Vullo lo interpreta è molto accattivante anche per i ragazzi. Davvero complimenti “

“Semplicemente spettacolare ieri sera. Emozionante e commovente! Ho visto famiglie abbracciarsi durante lo spettacolo. Siete state meravigliose”