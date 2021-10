La Onlus Cordero Lanza di Montezemolo consegna una formella-ricordo alla Caffetteria Arione di Cuneo

La onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”, riferendosi ad un interessante fatto del periodo resistenziale, ha deciso di consegnare una formella-ricordo alla Caffetteria Arione di Cuneo, per ricordare la strana modalità di liberazione di due Sacerdoti dalle mani nei nazisti.

Nel periodo natalizio del 1944 i reparti hitleriani di stanza a Fossano avevano disposto rastrellamenti nell’Oltre Stura, a S. Albano, Trinità, Bene Vagienna, ritenute zone “infestate dai banditi” come venivano definite le formazioni Partigiane. Tra gli ostaggi, trasferiti a Cuneo e ristretti nel Collegio delle Suore Giuseppine, in largo Garibaldi, vi erano anche don Sebastiano Garello, curato di S. Albano Stura e don Gottardo Bellisio, Curato di Trinità.

Il 1° di gennaio 1944 il Parroco di S. Albano Stura, don Benedetto Ravina, si presentò al comandante dei nazisti, nel predetto Collegio, per visitare il proprio Curato, ma fu malamente messo alla porta e apostrofato: “oggi è giorno festoso e non disponiamo, noi Ufficiali, neppure di una goccia di vino”.

Don Ravina, con una appropriata intuizione, raggiunse la vicina Confetteria “Arione”, in via Nizza, ed acquistò tutti i liquori che erano sugli scaffali, comprese le bottiglie già parzialmente liberate da parte del contenuto, così da riempirne una cesta. Un personale della pasticceria si preoccupò di portare il pesante fardello, che don Ravina non poteva reggere, data la sua corporatura esile, fino al Collegio-carcere.

L’ufficiale nazista divenne comprensivo e addirittura liberò don Garello e don Bellisio, assieme ad un legale di Bene Vagienna.

Il Sindaco di Cuneo, dott. Federico Borgna, ha concesso il Patrocinio della Città e così la ceramica verrà consegnata mercoledì 17 novembre, alle ore 16, presenti Sindaci dei Comuni interessati alla vicenda, nonché i Parroci delle varie Parrocchie, oltre a rappresentanti dell’Istituto Storico della Resistenza e Associazioni Partigiane.