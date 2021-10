Mondovì celebra il settimo centenario centenario della morte di Dante Alighieri

Nel 2021 in tutto il mondo si celebra il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Anche Mondovì ha ideato una serie di iniziative, tra cui l’allestimento di una mostra “particolare”, per rendere omaggio al Sommo Poeta e prestigio alle strutture che la ospitano, il Liceo Classico e la Cattedrale della città.

Si tratta di un progetto d’illustrazione fotografica di una selezione di canti della Divina Commedia, in cui ciascuna fotografia illustra la terzina di un canto. Ogni immagine è accompagnata da un box di testo in cui la terzina, oltre che nella lingua di Dante, è riportata nella traduzione di cinque lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese). Le immagini, tutte opera del Dr. Giovanni Cera, sono fotografie digitali, scattate prevalentemente in provincia di Cuneo, e specialmente a Mondovì e nel Monregalese, ma qualche scatto proviene anche da paesi esteri. In ciascuna delle due sedi ospitanti saranno esposti venti diversi pannelli: precede le esposizioni un pannello introduttivo che illustra la mostra e riporta notizie sui traduttori. Sul pannello sarà presente un QR-code con il quale sarà possibile una visita guidata virtuale con notizie sulle terzine e sulle fotografie.

La mostra sarà aperta da lunedì 8 novembre a domenica 12 dicembre con i seguenti orari: Chiostro del Liceo Classico, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18; Chiesa Cattedrale di San Donato, tutti i giorni dalle 9 alle 18

L’inaugurazione della Mostra avverrà lunedì 8 novembre alle ore 15 nell’Aula Magna della Scuola Comunale di Musica di Mondovì, con brevi relazioni del dottor Giovanni Cera, del prof. Dario Raschieri, di Don Andrea Rosso e del prof. Stefano Casarino, e con interventi musicali a cura di studenti del Liceo Classico monregalese. Le celebrazioni dantesche continueranno poi domenica 5 dicembre alle ore 16 in Sala Ghislieri a Mondovì Piazza, con “Serata in Cattedrale… a riveder le stelle”: saranno relatori il prof. Stefano Casarino e Don Andrea Rosso e interverrà il Coro Laus Iucunda.