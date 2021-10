Mondovì, l'assessore Robaldo con i docenti delle superiori in visita alla rinnovata piscina

Cresce l'attesa per l'apertura della rinnovata piscina del comune di Mondovì. In attesa che venga individuato il gestore e terminati gli ultimati gli ultimi interventi interni, una delegazione degli insegnanti delle scuole superiori è andata in visita con l'assessore Robaldo al nuovo impianto.

Tra le novità annunciate dall'amministrazione, in occasione del sopralluogo ai lavori, lo scorso febbraio, sconti speciali dedicati agli alunni delle scuole monregalesi e in particolare del liceo sportivo.

"Sono grato alla Prof.ssa Bovolo, insegnante dei Licei, per avere organizzato questo momento di visita alla piscina comunale con i colleghi che hanno aderito al suo invito" - dichiara l'assessore allo sport e alle politiche giovanili, Luca Robaldo - "Per ripartire, l'impianto avrà bisogno dei giovani e, ancor più dopo la pandemia, credo che i giovani abbiano bisogno di ritornare a fare sport. Per queste motivazioni abbiamo inserito nel bando particolari scontistiche per gli alunni delle scuole presenti in città e nell'intero monregalese, che il futuro gestore dovrà osservare. Nei giorni scorsi una visita simile si era svolta con il Direttivo della Mondovì Sub e nei prossimi giorni ne organizzeremo di ulteriori. Nel frattempo si sta definendo la procedura legata all'individuazione del gestore e l'Ufficio Tecnico è impegnato per terminare alcuni lavori interni richiesti dal Commissione Impianti Sportivi del CONI".