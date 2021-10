Prima neve in Alta Valle Stura, chiuso il Colle della Lombarda

Arriva la neve in Alta Valle Stura e la Provincia chiude al transito oggi, venerdì 29 ottobre, il Colle della Lombarda (2.350 metri), lungo la Strada Provinciale 255, tra il bivio con la Statale 21, Pratolungo e Sant’Anna di Vinadio fino al confine di Stato.



L’ordinanza di chiusura arriva, come ogni anno in questo periodo, in vista dell’inverno ormai prossimo e delle condizioni meteo che ad alta quota non permettono di garantire il transito dei veicoli in sicurezza.



La chiusura scatta dalle ore 12 di oggi, venerdì 29 ottobre, mediante transenne e segnaletica stradale e sarà valida fino a revoca.



Il colle che collega l’Alta Valle Stura al versante francese delle Alpi Marittime e, in particolare alla stazione sciistica di Isola 2000, riaprirà in tarda primavera.