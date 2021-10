Roberto Fantaguzzi e Giorgio Barbero nuove guide cicloturistiche Regione Piemonte

In questo periodo in cui il termine “transizione ecologica” sta prendendo piede nella comunicazione di massa, impegnarsi per la natura proponendo un turismo “green” sembra assumere un significato ancora più profondo.

Formarsi professionalmente è sinonimo di valorizzazione del territorio, e Roberto “Fantaroby” Fantaguzzi e Giorgio Barbero lo sanno bene. Due amici accumunati da una storia che inizia a soli 14 anni di età, in cui per pochi mesi si vedono ogni giorno al primo anno della scuola superiore Enologica.

Giorgio Barbero ne ha fatto una scelta di vita, diventando enologo, mentre Roberto ha dovuto abbandonarla per la scomparsa prematura del padre, lutto che lo ha costretto a buttarsi nel lavoro dell’azienda di famiglia già così giovane.

Ma la passione per le due ruote, tra bici e moto, ha tenuto unito questi due ragazzi che si sono fatti uomini in sella.

Entrambi hanno completato il percorso di formazione professionale e sono giunti all’abilitazione come Accompagnatori Cicloturistici della Regione Piemonte.

Nella progettazione degli itinerari, che possono essere personalizzati in base alle richieste, si vogliono far conoscere i stupendi territori collinari e montani attraverso l’occhio di un addetto ai lavori, soprattutto durante le visite presso aziende collegate, aziende di dimensioni familiare dove l’aspetto umano prevale su quello della produzione. Per entrambi l’impegno vuol essere quello di una forma di turismo slow per capire le realtà dei territori, abbinata ad una salutare e piacevole attività sportiva.

Sport che Fantaroby Roberto Fantaguzzi pratica da sempre, anche a livello agonistico, in moto ed in bicicletta.



Ricopre anche il ruolo di collaboratore ed inviato speciale per eventi internazionali a carattere turistico, e Istruttore di Guida in fuoristrada IGAST per la FMI (Federazione Motociclistica Italiana) ed istruttore e guida per la FCI (Federazione Ciclistica Italiana)



Giorgio Barbero di professione enologo, con una lunga esperienza maturata su vini piemontesi e di Langa in particolare, ha deciso di unire la passione per le due ruote con quella lavorativa, per offrire ai turisti la possibilità di conoscere itinerari suggestivi abbinati a momenti di degustazione di vini e prodotti del nostro territorio.

Per informazioni:

3481402181 E-mail:fantaguzziroberto@gmail.com Facebook Istagram Youtube Fantaroby.

335-6669462 E-mail: giorgio.barberoyz@gmail.com Giorgio Barbero.