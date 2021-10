Riciclavano denaro “sporco”: operazione della Finanza a Savigliano

I militari della Tenenza di Fossano della Guardia di Finanza hanno sottoposto a sequestro, al termine di un’articolata attività di indagine di polizia economico-finanziaria, un’unità immobiliare, nel comune di Savigliano, per un valore superiore a 200 mila euro.

Al tempo stesso, sono stati denunciate tre persone.

Le Fiamme Gialle, infatti, hanno individuato importanti somme di denaro, provenienti da attività illecite, che, attraverso un complesso ed articolato sistema di riciclaggio ed autoriciclaggio, venivano a loro volta reimpiegati nel mercato, “inquinando l’economia legale ed alterando le condizioni di concorrenza”.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Asti, hanno consentito di ricostruire i movimenti dei flussi economici, anche mediante l’analisi e l’approfondimento di segnalazioni per operazioni sospette.

È stato appurato che una famiglia di imprenditori saviglianesi era riuscita a reimpiegare il denaro illecito nell’acquisto dell’appartamento sequestrato.

Più nello specifico, l’uomo, indagato per “autoriciclaggio”, aveva alienato a due donne della propria famiglia (anch’esse indagate per “riciclaggio in concorso”) tutti i beni in suo possesso, al fine di sottrarsi a quanto gli era stato ordinato dal Giudice.

Il Tribunale infatti gli imponeva di estinguere un’obbligazione precedentemente assunta.

I beni alienati, composti da fondi di investimento e da denaro contante, venivano, poi, riversati in un’altra società, all’interno della quale non compariva l’uomo indagato, che risultava quindi formalmente estraneo.

Con questa compagine societaria, i tre avevano raggiunto l’obiettivo di mettere “al sicuro” i capitali.

Un disegno che, poi, è stato portato a compimento con l’acquisto di un immobile del valore superiore a 200 mila euro, nel centro di Savigliano, ora sottoposto a sequestro, in quanto profitto del riciclaggio.