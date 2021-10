Alpitel Nucetto, Bergesio: "La chiusura annunciata viola gli impegni presi dalla società"

Con un’interrogazione ai ministri dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, e del Lavoro e Politiche Sociali, Andrea Orlando, i senatori piemontesi della Lega Giorgio Maria Bergesio, Marzia Casolati, Roberta Ferrero, Enrico Montani e Cesare Pianasso hanno chiesto di “procedere a un'immediata convocazione dei vertici aziendali al fine di chiarire le intenzioni del gruppo Psc rispetto alla chiusura dello stabilimento Alpitel di Nucetto, decisione che, oltre a rappresentare una violazione degli impegni presi dalla società, costituirebbe un danno economico e sociale enorme per tutta la valle Tanaro”.



Risale al 12 ottobre scorso la notizia della prossima chiusura di Alpitel, storica azienda specializzata in tecnologia delle telecomunicazioni con sede a Nucetto, acquisita nel 2019 dal colosso Psc, leader nell'impiantistica tecnologica per grandi infrastrutture, controllato da Psc Partecipazioni Spa, holding della famiglia Pesce, partecipato al 10% da Fincantieri.



“Alpitel rappresenta un'importante realtà per la valle Tanaro – spiega Giorgio Maria Bergesio -. Offre lavoro a circa 100 persone, senza contare l'indotto, che in seguito alla chiusura sarebbero costrette a trasferirsi nella sede di Beinasco o Cherasco. La chiusura costituirebbe un fatto estremamente negativo per i lavoratori e le loro famiglie, ma più in generale un grave danno per il tessuto economico e sociale della valle, tanto più in un frangente così delicato come quello attuale”.



“Il gruppo Psc si era impegnato a garantire i livelli occupazionali Alpitel su tutto il territorio nazionale e in particolare in provincia di Cuneo, e con la chiusura di Nucetto verrebbe meno agli impegni societari presi al momento dell'acquisizione”, dichiara ancora Bergesio.



“Indispensabile intervenire quanto prima, per tentare di evitare la chiusura dello stabilimento, fatto che, contrariamente a quanto previsto dalle recenti normative che si propongono di scongiurare l’abbandono dei territori montani, inciderebbe pesantemente sul tessuto sociale della valle, contribuendo al suo ulteriore spopolamento”, conclude il senatore Bergesio.