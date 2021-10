Anno europeo dei giovani 2022: la Commissione vuole sapere le tue idee e aspettative!

Durante il discorso sullo stato dell’Unione, la Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha annunciato che il 2022 sarà l’Anno europeo dei giovani.

A questo proposito, la Commissione ha aperto un sondaggio per poter coinvolgere direttamente i suoi protagonisti nell’organizzazione dell’iniziativa. I giovani avranno modo di far conoscere le proprie aspettative, idee e interessi, in modo da predisporre al meglio i diversi tipi di attività e garantire un lascito significativo.

Con l’Anno europeo dei giovani l’Unione Europea intende proprio aumentare e migliorare le opportunità per il futuro di questi ultimi: un futuro più verde, più digitale e socialmente equo.

I giovani hanno risentito in particolar modo la pandemia e la crisi che ne è conseguita. L’impegno di tutti è quello di sostenerli e coinvolgerli da protagonisti in questo processo di ripartenza post-pandemia.

È possibile partecipare a questo primo sondaggio fino al 17/11/21!

