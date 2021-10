Come prendersi cura del contorno occhi?

Il contorno occhi è una zona assai delicata del nostro volto: scopriamo insieme che cosa possiamo fare (e non) in quest’area così delicata del viso che, addirittura, è più sottile di sette volte rispetto al resto della pelle del viso.

Come scegliere la crema per il contorno occhi

Una buona crema per il contorno occhi deve essere in grado di prendersi cura di questa zona del viso in maniera costante nel tempo, senza creare alcuna irritazione o prurito. Nei negozi di profumeria, ma anche in farmacia potrai trovare diverse soluzioni come la crema utile per diminuire le borse e le occhiaie, come pure quella ideale per regalare un contorno occhi levigato e privo di imperfezioni. Potrai acquistare il miglior contorno occhi in crema consultando i diversi marchi disponibili in commercio e controllando attentamente gli ingredienti che sono stati selezionati. Infatti, prima di acquistare qualunque prodotto in crema per la pelle ti suggeriamo di controllare che non vi siano ingredienti pessimi o che potrebbero suscitare delle reazioni allergiche. Il prodotto dovrà soddisfare le tue esigenze, esser fatto con ingredienti di qualità e portare a dei risultati davvero soddisfacenti nel tempo. Ti ricordiamo, inoltre, che esistono creme per il contorno occhi in diversi formati. Trovi quella con il classico tubetto, il vasetto, ma anche il tubetto che alla sua estremità ha un vero e proprio applicatore che ti contente di stendere ed eseguire un massaggio fresco della zona. Anche per quanto riguarda le texture del prodotto possono differenziarsi!

I trattamenti da fare al contorno occhi

Oltre alle creme per il contorno occhi, in commercio potrai trovare anche dei trattamenti specifici che si prendono cura di questa zona del viso. Per esempio, potrai acquistare delle maschere per la notte che agiranno durante il risposo nell’area del contorno occhi. Queste maschere possono avere una consistenza oleosa oppure cremosa, in base alla proposta del marchio. Esistono anche i patch occhi in tessuto o in hydrogel che ti permettono di rinfrescare il contorno occhi in qualunque momento del giorno. Questa soluzione è usa e getta e veloce da posizionare nella zona desiderata; la prima soluzione, invece, ti richiede un po’ di tempo in più giacché dovrai rimuovere l’eccesso di prodotto con un massaggio ad hoc oppure con un pad in cotone o spugna. Se sei una di quelle persone pratiche che non desiderano acquistare chissà quali prodotti, potrai anche prediligere l’utilizzo di alcuni stratagemmi: per esempio, potrai poggiare dei cucchiaini rinfrescati in frigo per dare sollievo a questa zona del viso ed attenuare i segni del tempo.

Come massaggiare il contorno occhi

Se il tuo contorno occhi soffre di borse potrai approfittarne per eseguire un massaggio davvero rilassante che aiuti a drenare i liquidi da questa zona. Con la pressione leggera eseguita con la punta delle dita, muoviti dagli zigomi verso le tempie ed effettua questo movimento per prenderti cura delle classiche borse che si vengono a delineare sotto il contorno occhi. Esistono anche degli strumenti che ti consentono di massaggiare l’area vicino agli occhi: un esempio è sicuramente il massaggiatore di Foreo. Se, però, preferisci utilizzare qualche strumento più economico per massaggiare questa zona del viso, potrai optare per un roller/rullo o il gua sha che sono fatti di giada o quarzo e permettono di stendere correttamente la crema con un rilassante massaggio. In generale, i massaggi ti aiuteranno anche a rendere più elastica la pelle e ridurre/attenuare le imperfezioni che si possono manifestare anche in seguito alla diminuzione dell’elasticità della pelle. Adesso che conosci qualche stratagemma per coccolare il tuo contorno occhi nel modo giusto, ti suggeriamo di andare nella tua profumeria preferita per trovare tutto l’occorrente.