Perchè scegliere un hosting italiano Security First

Con la crescita esponenziale del settore digitale, sempre più persone si orientano verso le nuove prospettive professionali ed imprenditoriali offerte dalla Rete. Per riuscire ad emergere in un contesto così competitivo è opportuno munirsi di tutti gli strumenti dedicati, al fine di rendere performante il proprio business. Non solo: è necessario anche tutelarsi dai numerosi rischi legati alla sicurezza informatica, in primis dagli attacchi hacker. A tal scopo diventa fondamentale, innanzitutto, avvalersi di un servizio hosting di qualità: si tratta senza dubbio del primo passo indispensabile per porre delle solide basi su cui sviluppare un’attività online di lunga durata. Il consiglio è quello di selezionare un provider che possa garantire qualità, efficienza e, soprattutto, sicurezza.

Per questo oggi vi presentiamo Shellrent: società leader nel settore, questa azienda con sede a Vicenza offre da oltre 15 anni servizi di web hosting e server cloud di alto livello, con particolare attenzione alla sicurezza. Tra le opzioni proposte sono presenti i servizi di registrazione e trasferimento dominio, server ed i servizi di posta elettronica e PEC. Ancora, Shellrent si occupa di certificati SSL e di licenze e prodotti studiati ad hoc per la sicurezza; propone altresì pratici sistemi per lo storage e il backup dei dati, per la fatturazione elettronica e tanto altro.

Alla scoperta del primo hosting italiano Security Oriented

Il focus sulla sicurezza è l’elemento principale che caratterizza tutti i servizi Shellrent: perchè è così importante? Rispondiamo con alcuni dati: secondo una recente statistica il 78% degli attacchi informatici, volti a “rubare” i dati in possesso di un’azienda, ha preso di mira le Piccole Medie Imprese. Le aziende che subiscono tali violazioni hanno due strade: rassegnarsi a perdere definitivamente i dati o pagare quanto richiesto dagli hacker per riaverli. La quota media del riscatto? 116.000 dollari: una cifra in grado di mettere in difficoltà senza dubbio qualsiasi PMI, in poco tempo. Secondo una ricerca, più della metà delle aziende che hanno la sfortuna di cadere in tale trappola falliscono entro sei mesi. Ultimo ma non meno importante dato: solo il 14% delle PMI ad oggi possiede i protocolli di sicurezza necessari per difendersi dagli attacchi hacker.

Perciò è fondamentale ribadire un concetto basilare: “blindare” il proprio business contro questi pericoli - purtroppo sempre più numerosi - è la strategia più efficace per tutelare la propria attività e metterla al sicuro per sempre. Come? Affidandosi a servizi hosting e cloud di qualità, che seguano scrupolosamente una policy di sicurezza impeccabile. L’impegno di Shellrent su questo fronte è la sua stessa mission: in ogni soluzione proposta, Shellrent offre il meglio in termini di sicurezza informatica.

L’hosting e tutti i prodotti curati da Shellrent, dall’ingegnerizzazione dei servizi alla realizzazione dei software, dal backup all’analisi della rete, sono Security Oriented. Citiamo ad esempio gli hosting gestiti, sui quali sono già preinstallati i migliori sistemi di gestione contenuti. Tra i prodotti più interessanti a livello aziendale spiccano inoltre i server cloud. Il punto di forza dell’azienda è la capacità di offrire standard coerenti con le esigenze dei clienti, fornendo pacchetti personalizzati a seconda delle specifiche richieste. Shellrent è un hosting provider per coloro che vogliono sfruttare la rete in maniera efficiente operando in totale sicurezza.

Con Shellrent ottieni qualità a costi accessibili

La sicurezza è dunque imprescindibile e ciò è inconfutabile. Tuttavia, sappiamo come spesso i budget aziendali destinabili a tal scopo non siano sufficientemente adeguati. Shellrent sostiene in primis l’importanza della sicurezza informatica per la sopravvivenza delle Piccole Medie Imprese. D’altro canto è consapevole anche di quanto sia primario per le stesse avvalersi del miglior servizio al miglior prezzo, specialmente in questo complesso periodo storico.

Con questi presupposti, la società oggi offre soluzioni di qualità a prezzi concorrenziali. Qual è la sua strategia? Per consentire alle Piccole Media Imprese di acquistare servizi hosting d’eccellenza, il dipartimento commerciale di Shellrent propone periodicamente interessanti scontistiche, dedicate ai potenziali clienti e alla propria clientela. Accedervi è semplice: quasi tutte sono consultabili direttamente sulle pagine social e sul sito web aziendale.

Con Shellrent la qualità e la sicurezza in Rete sono garantite e, finalmente, anche alla portata di tutte le Piccole Medie Imprese: è tempo di mettere definitivamente al sicuro il proprio business online.