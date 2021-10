A Brondello, domenica, “Ritornano i Mundajé”

Giunge alla sua sedicesima edizione “Ritornano i Mundajé”, la sagra autunnale di Brondello in programma domenica, 31 ottobre.

Per tutta la giornata, le vie del paese ospiteranno una cinquantina di stand espositivi di varia natura. L’apertura del mercatino e dell’esposizione è prevista alle 9. Alle 10, invece, taglio del nastro dell’evento, con la benedizione del vicario generale della Diocesi di Saluzzo, don Giuseppe Dalmasso.

Alle 12.30, pranzo con polenta e salsiccia nel salone polivalente del paese, con possibilità di asporto (gradita la prenotazione al numero 371.3112705).

Nel pomeriggio, dalle ore 14, mercatino dei prodotti tipici, enogastronomici e dell'artigianato. Per le vie del paese, inoltre, intrattenimenti per grandi e piccini. Immancabili saranno le caldarroste a cura dei “Mundajé di Brondello” e il “vin brulè” distribuito dal locale Gruppo Alpini.

"Gli Allegri Sognatori", "I Gemelli Abbà" e il gruppo di musica occitana "I Sensa Nom", con i loro repertori, offriranno intrattenimenti musicali in diversi angoli del paese. Ci sarà anche Anabel, con le sue caricature, Jan Pierre con il suo magico furgone, pieno di giochi per i più piccoli e non solo. Prevista anche la distribuzione di palloncini, passeggiate con i pony, le poesie del Contastorie Marino Palmero e una dimostrazione di “Drift One”.

Nel primo pomeriggio, in paese, una troupe di "Prima antenna" effettuerà delle riprese, che poi verranno mandate in onda, con la partecipazione di Elia Tarantino.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Brondello e delle partnership con la ditta “Corno Pallets” e la BeneBanca.