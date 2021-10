Cosa ci dicono le stelle? Oroscopo di Corinne dal 29 ottobre al 5 novembre

ARIETE: Ma quanta confusione dentro e fuori di voi al punto di non sapere come agire riguardo un contesto così angustiante dallo sfiorare l’estenuazione…Eppure la soluzione a tanto marasma c’è: basta scovarla confidando sia nella logica che nell’istinto. In ambito professionale o personale la tensione aumenterà e una novella vi farà restare di baccalà. Fugaci incomprensioni lambiranno inoltre coppiette non propriamente perfette e sia dolcetti che scherzetti costelleranno il week end.

TORO: Di zucche vuote il mondo abbonda e, per quanto vi riguarda, ne avete già conosciute a profusione … Ma in alto i cuori perché, in barba ad astri refrattari, la spunterete su spocchiosi ed avversari, uscendo vittoriosi da un momento di stallo, oppure riceverete una incentivante profferta atta a dare, se accettata, input alla quotidianità. Una donna pettegola ed astiosa andrà invece messa in riga. Si prospettano pure un sabato impegnativo e una domenica strampalata.

GEMELLI: Stanate i problemi alla radice e non tenetevi tutto dentro per poi star male sia psicologicamente che fisicamente… Se qualcosa non funge parlatene con chi sa ascoltarvi e capirvi e, per il bene di tutti, ingollate un rospetto. Potrebbero accadervi dei fatti strani oppure una persona vi stupirà! Si afferma che tenere in tasca una castagna piatta oltre preservare dai raffreddori, attiri la prosperità… Il 1° novembre invece mangiate uva e miele a volontà.

CANCRO: Vi alzerete con le paturnie e la presunta certezza che le rogne durino in eterno… Poi basterà una parola o un gesto confortante a ritemprarvi indipendentemente da un paio di faccende da organizzare e sistemare in fretta. Dei comunicati vi irriteranno mentre nel week end vi coglierà l’affanno. In casa occhio a non essere troppo pignoli. Per allontanare gelosie e malignità provate a posizionare, la sera del 31 ottobre, una zucchetta nell’ingresso: quasi certamente le debellerà.

LEONE: Allettante quest’ultimo quarto di Luna che, formandosi il 28 ottobre nella vostra costellazione, aiuta ad arginare vetusti conflitti malgrado sussista un marcato rancore nei riguardi di soggetti irragionevoli o scarsamente propensi al dialogo e alla comprensione così come un imprevisto costringerà a mutare un programma. Confidate inoltre nel suggerimento di una tipa perspicace: un suo pronostico si avvererà e la sera di halloween consumate zucca a volontà.

VERGINE: Condividere gioie e dolori, spalleggiare gli afflitti, soprassedere su remote offese è il compito che vi spetta! Inutile recriminare, gemere, strepitare: la vita è una partita … si vince, si perde … l’essenziale è guardare oltre, coltivare le arrugginite speranze e non smettere mai di sognare … Noie relative a incartamenti, sborsi per fiori, scadenze, versamenti, alterchi con uno dalla lingua lunga e stress a profusione. Il 31 ottobre indossate una sciarpina color arancione!

BILANCIA: Ansiosi ed agitati non riuscirete a star fermi assomigliando ad una giostra da cui sarebbe opportuno scendere prima di fondere. Un guizzo di tristezza colpirà a tradimento: trattasi probabilmente di una commemorazione o di una delicata questione destante apprensione Qualcuno, temendo brutte reazioni, vi ha raccontato un’innocua bugia: soprassedete e scopritene la motivazione. Venerdì, sabato e domenica da dedicare ai ricordi e alle persone più care. Telefonata gradita.

SCORPIONE: Con l’entrata di Marte nel segno inizia un lungo periodo di semina e, se con la sua inclemenza, introdurrà note stonate nel ménage di taluni nativi, dall’altra potenzierà la crescita interiore e delle trasformazioni interiori. La corrente settimana vi vedrà super impegnati, intronati o disorientati da chi varia umore e contegno di ora in ora… Per chi lo festeggia prossimamente il Compleanno sarà speciale. Di buon auspicio consumare, domenica, dei cibi a base di grano.

SAGITTARIO: Vi porrete una marea di interrogativi riguardo scelte caustiche che forse preferite posticipare per paura degli altri o per non starci male anche se, non potendo barcamenarvi in eterno tra incudini e martelli, prima o poi, con l’aiuto del cielo e degli umani, prenderete una decisione devoluta a farvi sentire meglio. Indignazioni dinanzi ad un sistema penalizzante e preoccupazioni per un genitore, parente o amico. Ritrovi per una cena. Fiera o castagnata.

CAPRICORNO: Ogni conquista richiede fatica in quanto il fato è spilorcio e la cuccagna non esiste neppure sulla cima della più ripida montagna … Datevi una smossa, infondete coraggio a chi ne abbisognerà e l’equo contraccambio non difetterà! Inghippi sbucanti dal nulla si alterneranno ad una vera dimostrazione di amicizia e solidarietà. Corteggiate la fortuna giocando numeri ricavati dai dati di nascita di trapassati. Domenica assai movimentata. Bisticcio casalingo.

ACQUARIO: Novembre: mese di rievocazioni, di succulenti funghetti, alberi spogliati, foglie cadenti e speranze silenti … Sotto l’egemonia di un Saturno imbronciato, apparirete snervati, accigliati ma, grazie ad un caso fortuito, riuscirete a rimuovere condizioni paludose, recuperare uno spizzico di verve malgrado un pensiero costante renda la testa pesante. Prendete una pausa occupandovi di voi stessi e non arrabbiatevi per una sciocchezza. Il 31 ottobre attenti agli scherzi!

PESCI: Vi attende una settimana abbastanza impegnativa sia sotto il profilo operativo che privato ma a tal proposito muovete un passettino per volta e vedrete che riuscirete a fare tutto. Non da escludere un bisticcio con chi, avendo un fracco di pretese, se ne frega altamente dei vostri bisogni e delle vostre opinioni. Sborsi per decorazioni floreali o per un pensiero singolare. Domenica ponete una zucchetta mantovana in cucina: servirà da talismano naturale. Raduni ruspanti.