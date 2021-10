La Città di Saluzzo premiata a Rimini per la sensibilità “green”

Menzione speciale per il Comune di Saluzzo nell’ambito di “Ecohitech award”, il riconoscimento per le Pubbliche amministrazioni che, ogni anno, dimostrano di aver adottato soluzioni e avviato progetti per la transizione energetica e digitale.

Le premiazioni si sono svolte, mercoledì, a Rimini, all’interno di “Key Energy”, la manifestazione italiana dedicata a efficienza energetica, energie rinnovabili, e-mobility e sustainable city. L’Amministrazione comunale di Saluzzo è stata invitata a parteciparvi, in quanto la Città era una delle finaliste per la 23esima edizione degli “award”.

Ecohitech Award, storico riconoscimento italiano alle eccellenze di aziende ed Enti pubblici per lo sviluppo di soluzioni e progetti innovativi per la transizione verde e digitale delle città, si suddivide in più filoni.

Si contano infatti quattro categorie: “Efficienza energetica e green innovation”, “Digitalizzazione della PA”, “Servizi al cittadino” e “Green Pie”.

Saluzzo è stata premiata nell’ambito dell’“Efficienza energetica e green innovation”.

All’interno della categoria, il primo premio è andato al Comune di Chiari, che ha trasformato 3 edifici rendendoli nZEB (near zero energy building, edifici a emissioni “quasi zero”) e che ha creato un polo scolastico innovativo e a basso impatto ambientale.

All’Amministrazione comunale saluzzese è invece andata la menzione speciale per i risultati ottenuti nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici e dell’impianto di illuminazione urbana. A ritirare il premio, il vicesindaco Franco Demaria, insieme all’architetto Flavio Tallone, dirigente del Comune, settore “Governo del territorio”.

La cerimonia di premiazione si è svolta al termine del convegno dedicato al tema della twin transition e dei driver delle città intelligenti e sostenibili.

L’Ecohitech Award è promosso da “Lumi”, hub di riferimento per chi desidera informarsi su trend, soluzioni e prodotti per la transizione energetica e l’innovazione digitale. L’inziativa si pone l’obiettivo di riconoscere e valorizzare gli enti pubblici che, attraverso progetti e tecnologie innovative, hanno raggiunto importanti risultati di sostenibilità, risparmio energetico, sicurezza e miglioramento dei servizi ai cittadini.