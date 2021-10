Autostrada Asti-Cuneo: i lavori vanno a rilento nella zona di Roddi

Un’interrogazione su una tematica complessa durante il consiglio comunale di giovedì 28 ottobre. Stiamo parlando dei lavori sull’autostrada Asti-Cuneo nei tratti della tangenziale (ex Lotto 2.5) e del tronco B 2.6 (Roddi).

L’ha posta il consigliere Garassino che ha insistito soprattutto sulla gratuità del tratto della tangenziale, come promesso dalla concessionaria dei lavori già nel 2012, anche dopo i lavori che porteranno la tratta ad essere in parte autostrada ed in parte tangenziale.

Il sindaco Carlo Bo ha risposto: «Dal 1998 stiamo parlando dell’Asti-Cuneo, i cui lavori sono iniziati nel 2000 con l’inaugurazione del primo tratto a Sant’Albano Stura nel 2005. In tutti questi anni, per farla breve, sono stati completati 79 dei 90 km di autostrada A33, e, entro estate 2024, dovrebbero essere terminati quelli relativi alla tratta del tronco B Lotto 2.6 di Roddi (fine lavori dicembre 2023), e l’adeguamento della tangenziale (ex Lotto 2.5).

Per questa autostrada si spenderanno complessivamente 1 miliardo e mezzo di Euro.

E non dimentichiamo le opere complementari alla SP7. Il punto importante è che non possiamo chiudere la tangenziale. Sarebbe un disastro per Alba ed il territorio delle Langhe». Finora per la tratta di Roddi sono stati spesi circa 4 milioni di Euro per i lavori iniziati a giugno 2021.