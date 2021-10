Sanità: Rt piemontese a 1.08 ma si rimane in zona bianca

Secondo quanto comunicato nella giornata di ieri (giovedì 28 ottobre) dal Ministero della Salute e dalla Regione, in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. Ma anche un Rt che passa da 0.91 a 1.08 - a fronte di una percentuale di positività dei tamponi che si conferma all’1% - non dovrebbe spingere la nostra regione dalla zona bianca.



Resta infatti stabile il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e dei posti letto ordinari, che per entrambi è del 3% (tra le più basse in Italia). Resta ampiamente sotto la soglia di allerta anche il valore dell’incidenza, che si attesta ad oggi a 36,16 casi ogni 100 mila abitanti.



La situazione epidemiologica e il numero dei ricoveri, sempre contenuti, concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.



“Il fatto che l’occupazione ospedaliera resti molto bassa, pur aumentando a livello nazionale il numero di casi Covid, come conseguenza anche dei tanti asintomatici tracciati attraverso i tamponi per i green pass, è la dimostrazione di quanto sia efficace il vaccino - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - . Per questo sulle terze dosi continueremo a correre veloci, come fatto fin dall’inizio della campagna vaccinale”.