Giornata dell’accoglienza: classi prime dell’I.I.S Arimondi Eula di Savigliani e di Racconigi

Nate da una idea dei dipartimenti di scienze e di educazione fisica si sono svolte nei giorni scorsi le “giornate dell’accoglienza”, degli studenti delle classi prime dell’I.I.S. ARIMONDI EULA di Savigliano e Racconigi.

Gli alunni dei corsi di liceo classico, scientifico e scienze applicate, di CAT Costruzioni Ambiente e Territorio un tempo corso per geometri e di AFM Amministrazione Finanza e Marketing hanno fatto una passeggiata fino al “Parco della lentezza” a Savigliano, dove gli educatori della ludoteca comunale hanno effettuato una introduzione sul parco. Le docenti di scienze hanno quindi coinvolto gli alunni in un’attività didattica incentrata sul riconoscimento delle specie arboree ed erbacee, comprese le erbe officinali, presenti in loco.

Gli alunni dei corsi di liceo scientifico, di CAT Costruzioni Ambiente e Territorio e di Perito Meccanico dell’Automazione della sede associata di Racconigi hanno effettuato una bella passeggiata nelle antiche strade vicinali intorno alla cittadina sulle tracce di ricordi e di immagini del passato.

Gli allievi si sono diretti verso le frazioni racconigesi della Tagliata, del Canapile, della Pedaggera, trascorrendo una mattinata in allegria e in attività fisica, alla ricerca delle piccole ma significative

chiesette seicentesche di Sant’Anna alla Tagliata e di San Pietro in Vincoli al Canapile, per giungere poi alla napoleonica tenuta della Pedaggera.

Cicerone d’eccezione il prof. Gianfranco Capello storico locale che ha allietato il gruppo di accoglienza con informazioni storiche e divertenti aneddoti.

Le mattinate scolastiche sono state “accoglienti” e gli alunni delle classi prime hanno avuto importanti occasioni di svago e socializzazione…nel rigoroso rispetto delle disposizioni anticovid 19.