Domenica 10 ottobre, in occasione della Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, il Centro Down Cuneo ha organizzato un evento in piazza Galimberti.

Ad allietare la giornata lo spettacolo di bolle giganti e sputafuoco offerti dal pagliaccio Flavio Pittavino. Sono stati regalati palloncini modellabili e gonfiati a elio,ed effettuata una raccolta fondi in favore del Centro Down.