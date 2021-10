Rinnovata la collaborazione tra Valgrana Spa e Cuneo Volley

Il marchio Valgrana spa rinnova la collaborazione con il Cuneo Volley, e inaugura la nuova rubrica “Made in Piemonte” creata per raccontare la storia che c’è alle spalle delle aziende partner del Club biancoblù.

Saranno proprio i giocatori della serie A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo a mostrare l’interno dei laboratori e come avvengono alcuni dei passaggi di lavorazione dei prodotti.

Seguire la rubrica sarà semplice, basterà un semplice click al link -> https://www.madeinpiemonte.live/

L'Amministratore delegato, Alberto Biraghi: «La nostra realtà è fortemente radicata nel territorio e la conduzione familiare ci rende molto attenti a tutte le realtà sportive della Provincia di Cuneo. Il Cuneo Volley dallo scorso anno è tra i nostri interessi e pertanto abbiamo deciso di proseguire insieme questo cammino di partnership. Cerchiamo sempre di veicolare le risorse a nostra disposizione sul territorio, al fine di creare sinergie importanti, come nel caso del Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo, che ha un cospicuo numero di sostenitori e partner commerciali con i quali entrare in contatto. Nello sport la cosa più importante è dare sempre il 110% in ogni occasione, auguro quindi alla squadra e a tutto il team di poterlo fare e raggiungere i migliori risultati possibili».

Da oltre trent’anni a Scarnafigi, zona ricca di materie prime agricole alle pendici del Monviso, c’è una consolidata tradizione di bontà ed eccellenza che affonda le radici nel territorio che la ospita.