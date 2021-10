Volley A2/F: Questa sera alle 21 ritorna “TimeOut”…ospite della 4^ puntata la presidente della Lpm Bam Mondovì Alessandra Fissolo

Ritorna questa sera alle 21 “TimeOut”, il format sul Campionato di volley femminile di Serie A2. Ospite in studio della quarta puntata la presidente della Lpm Bam Mondovì Alessandra Fissolo. Titolo della puntata odierna “Forza Sicilia”, in segno di vicinanza a una regione che a causa delle avversità climatiche sta vivendo momenti difficili e drammatici. Situazione che sta avendo delle ripercussioni anche nel programma della serie A2, con Aragona-Futura Busto Arsizio già rinviata.

Nel corso della puntata è previsto il collegamento con Luca Chiappini, allenatore dell’Anthea Vicenza, prossima avversaria delle Pumine di Solforati. Speciale intervista anche con Serena Moneta, schiacciatrice della Seap Dalli Cardillo Aragona, squadra che, come già anticipato, domani avrebbe dovuto affrontare la Futura Giovani Busto Arsizio. E ancora le interviste con Matteo “Bibo” Solforati (Lpm Bam Mondovì), Veronica Taborelli (Lpm Bam Mondovì), Mauro Chiappafreddo (Rizzotti Sicilia Catania), Martina Bordignon (Rizzotti Sicilia Catania), Michele Marchiaro (Eurospin Ford Sara Pinerolo) e Valentina Zago (Eurospin Ford Sara Pinerolo).

“TimeOut” viene trasmessa in home page e su Facebook di Targatocn.it (per la provincia di Cuneo), PiazzaPinerolese.it (Per l’area del Pinerolese) e Informazioneonline.it (per l’area di Busto Arsizio), tutti giornali del nostro gruppo editoriale.