Volley A2M, Cuneo in trasferta ad Ortona. Francesco Bisotto: "Saranno affamati di punti, dovremo essere bravi noi" (VIDEO)

Dopo due turni interni la BAM Acqua San Bernardo Cuneo torna a giocare in trasferta. Domenica 31 ottobre alle ore 18 (diretta YouTube) la squadra di Roberto Serniotti sarà impegnata sul campo di Ortona, gara valida per la quarta giornata del campionato di serie A2 Credem banca. Il team abruzzese, che in estate ha rischiato di non iscriversi al campionato cadetto, è stato "salvato" all'ultimo minuto grazie alla grande passione della famiglia Lanci, da sempre anima e motore della pallavolo ortonese. Costruita in extremis nei primi due turni la Sieco Service è rimasta a secco di vittorie, mentre domenica scorda ha osservato il turno di riposo: "Per questo saranno ancora di più affamati di punti - dice il libero della BAM Acqua San Bernardo, Francesco Bisotto - dovremo essere bravi noi ad impedir loro di farli".

Bisotto è contento di come sta affrontando la sua prima stagione da titolare a Cuneo: "Sto andando bene. Lavoriamo duro in allenamento e ci stiamo togliendo delle soddisfazioni. Non ci dobbiamo fermare".

Ha dei modelli ai quali ispirarsi, il giovane 19enne cuneese: "L'anno scorso ho imparato molto da Catania, mentre in SuperLega ammiro molto Balaso".

Per Bisotto l'obiettivo di Ortona è naturalmente quello di portare a casa i tre punti in palio, con un pensiero a quel che finora è successo in campo: "Tra le squadre che abbiamo affrontato finora mi ha impressionato Castellana Grotte, ma la favorita per me resta Bergamo. È comunque un campionato equilibrato, quindi prepariamoci a molte sorprese".