A partire dal 2022 nuova direzione per ASCOM Confcommercio zona di Savigliano

A partire dall’inizio del prossimo anno l’Ascom Confcommercio della Zona di Savigliano vedrà un avvicendamento all’interno della propria area direzionale. Per motivi strettamente personali l’attuale Direttore Livio Raballo lascerà la guida dopo una lunga militanza di 35 anni, di cui 25 alla Direzione, nell’organizzazione datoriale saviglianese.



Giulio Giletta assumerà la Direzione, mentre la Vice Direzione sarà ricoperta da Bruno Testa, entrambi con esperienza ultra venticinquennale nell’ambito della struttura. Di seguito le dichiarazioni dei funzionari e dirigenti dell’Ascom.



Livio Raballo: “E’ stato un percorso lungo e ricco di soddisfazioni che hanno portato ad una crescita costante del nostro sistema sia all’interno che all’esterno della Confcommercio. Il passaggio del testimone avviene nella consapevolezza che il lavoro realizzato fino ad oggi continuerà a dare i propri frutti e che proseguirà il percorso di crescita grazie ad un gruppo straordinario di esperti”.



Giulio Giletta: “Raccolgo con entusiasmo una nuova sfida dopo tanti anni di lavoro fianco a fianco con la Direzione e la Presidenza. E’ un momento complesso per il sistema delle imprese, ma si iniziano ad intravedere segnali positivi; il nostro obiettivo sarà di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e della rappresentanza con le aziende piccole, medie e grandi del nostro comparto”.



Bruno Testa: “Esprimo grande soddisfazione per il mio ruolo all’interno dell’area Direzionale, proseguendo nel percorso di riferimento tecnico e dei servizi alle nostre imprese; mi impegnerò in particolare per sviluppare tutti gli aspetti legati all’innovazione tecnologica e simili che possono semplificare la vita agli imprenditori”.



Simona Trucco (Vice Presidente): “Siamo certi che il grande lavoro fatto nel lungo percorso di Livio Raballo non solo non andrà perso, ma verrà ulteriormente sviluppato grazie ad una struttura ricca di competenze che oggi sta mettendo in campo tantissimi progetti che troveranno finalizzazione nella creazione di opportunità economiche per tutta la nostra area e naturalmente per le imprese che vi operano”.



Agostino Gribaudo (Presidente): “Il percorso fatto insieme a Livio Raballo in 9 anni di Presidenza e molti di più di Vice Presidenza, lasciano in me la consapevolezza di un grande lavoro svolto per le nostre imprese. Un impegno sempre volto alla ricerca dello sviluppo del territorio mettendo al centro la piccola e media impresa, che nel tempo è diventato strutturale e si è consolidato nelle competenze e nelle qualità del gruppo guidato da Raballo. Per questi motivi, possiamo guardare al futuro con ottimismo e serenità e proseguire nel nostro impegno”.



Inizia pertanto un periodo di transizione che consentirà nei tempi corretti il trasferimento delle competenze e di portare a termine consegne, mandati, nomine ed incarichi nei vari organismi di diretta o indiretta emanazione e partecipazione.