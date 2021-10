Alba: ai visitatori della Fiera del Tartufo l'opportunità di sciare sulle piste di Cuneo Neve

Cuneo Neve è ospite d’eccezione alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: tutti i turisti che visiteranno la kermesse, avranno la possibilità di sciare nelle bellissime località che fanno parte del circuito di Confindustria Cuneo. Annunciata in occasione dell’inaugurazione della 91ª edizione, la collaborazione prende il via oggi e proseguirà per tutta la durata della Fiera.



Il Presidente di Cuneo Neve, Roberto Gosso: “Dopo un anno delicato, che ci ha visti chiusi pur con le piste abbondantemente innevate, abbiamo tanta voglia di ripartire e di ospitare tutti gli appassionati della neve. Con 87 impianti grandi e piccoli, 340 km di piste, 16 comprensori in tutte le vallate del cuneese siamo pronti a dare il via alla stagione invernale e siamo particolarmente fieri di questo connubio con il Tartufo Bianco d’Alba: un’eccellenza della nostra terra che idealmente abbraccia le nostre montagne per regalare ad un pubblico speciale un’offerta turistica unica nel suo genere”.



“Siamo lieti di aver stretto questa alleanza tra la nostra kermesse e Cuneo Neve: dalle colline di Langhe, Monferrato e Roero alle montagne della Granda, approfittando delle stazioni sciistiche di uno dei più pittoreschi tratti delle Alpi, la distanza è davvero breve – dichiara Liliana Allena, presidente della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba – . Ecco perché abbiamo dato avvio a questa partnership, per una collaborazione che siamo certi valorizzerà entrambi i marchi: il profilo di chi viene a visitare la Fiera è quello di un turista sempre più esigente, desideroso di vivere esperienze autentiche sul territorio, e il binomio tra neve e Tartufo Bianco d’Alba non può che essere vincente”.



Per usufruire della promozione, è importante conservare il biglietto di ingresso alla Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba 2021 o la mail di prenotazione del biglietto acquistato, che occorrerà presentare alla cassa della stazione sciistica per ritirare 2 skipass al prezzo di 1.



I periodi di validità sono la seconda e la terza settimana di gennaio 2022 (dal 10 al 15 e dal 17 al 22) e la seconda e la terza settimana di marzo 2022 (dal 14 al 19 e dal 21 al 26). Nei comprensori Mondolé Ski e Riserva Bianca la promozione è utilizzabile nelle settimane indicate dal lunedì al giovedì. In tutte le altre stazioni, l’agevolazione è utilizzabile nelle settimane indicate il sabato.