Alba: parrucchieri ed estetisti aperti facoltativamente lunedì 1 novembre

Parrucchieri ed estetisti con attività ad Alba possono facoltativamente aprire al pubblico domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre, giorno di Ognissanti.



Il sindaco Carlo Bo ha firmato un’ordinanza che autorizza l’apertura facoltativa degli esercizi di acconciatura e di estetica nelle suddette due giornate festive.



«Con questa ordinanza – spiega il sindaco Carlo Bo – diamo a questo settore la possibilità facoltativa di lavorare in due giorni festivi, in questo periodo. È un’opportunità in più per queste attività fortemente penalizzate dai lockdown dell’ultimo anno e mezzo per l’emergenza coronavirus».