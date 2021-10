Chiesa di Santa Chiara: un convegno per non dimenticare

Una giornata aperta al pubblico per parlare della Chiesa di Santa Chiara e delle sue pertinenze storiche. Il Consiglio Regionale Piemonte e la Sezione di Bra e del Braidese d’Italia Nostra organizzano a Bra presso l’Auditorium Centro Polifunzionale "G. Arpino" (Largo della Resistenza) un appuntamento importante: sabato 6 Novembre 2021 dalle ore 8,45 alle ore 14 si parlerà di questo monumento da salvare.

Patrocina l’iniziativa il Comune di Bra. Collaborano: Amici dei Musei di Bra, Associazione “Ettore Molinaro-Amici di Santachiara e di B.A. Vittone”, FAI Bra, ARCI Bra, Centro Culturale “Edith Stein”, Rotary Bra, Lions Club Bra,

Il Convegno vuole portare i problemi della Chiesa di Santa Chiara a conoscenza della cittadinanza ed oltre.

Sono necessari un tempestivo intervento per preservare il capolavoro Vittoniano, l’integrità del complesso nelle sue parti smembrate, per qualificare il complesso con soluzioni che possano renderlo un luogo di promozione di vita culturale e turistica.

Tra i relatori ci saranno Adriana Elena My (presidente Consiglio Regionale Italia Nostra Piemonte), la prof.ssa Cristina Cuneo (Politecnico Torino), l’Arch. Massimo Blangino, Padre Luca Isella, l’Arch. Carlo Emanuele Buffa di Perrero, il Prof. Paolo Bulgarini (vicepresidente Associazione Edith Stein), la Prof.ssa Marcella Brizio (Associazione “Ettore Molinaro, Amici di Santa Chiara e di B.A. Vittone”), la Prof.ssa Marcella Campana (curatrice del catalogo “Mons Regalis tra Regno Sabaudo e Provincia: F. Gallo. B.A. Vittone, i luoghi e le opere), l’Arch. Maria Teresa Roli (urbanista vicepresidente Consiglio Regionale Italia Nostra Piemonte).

Seguirà dibattito con intervento delle associazioni culturali presenti sul territorio che partecipano al Progetto. Conclusioni a cura della prof.ssa Irene Ciravegna.

Alle ore 17 ci sarà l’inaugurazione a Palazzo Mathis , (p.zza caduti della Libertà) della Mostra B.A. Vittone, un architetto nel Piemonte del ‘700, a cura di Cesare Matta e Antonio Mignozzetti. (Mostra aperta dal 6 al 28 novembre ad ingresso gratuito).