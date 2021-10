Cuneo: piantumati cinque alberi in memoria dei "ragazzi delle stelle"

Il 30 ottobre 2021, presso i campi “stella polare” della Torretta, Madonna dell’Olmo, sono stati piantumati 5 alberi dedicati a Marco, Camilla, Samuele, Elia e Nicolò, i “ragazzi delle stelle”, tragicamente scomparsi la notte tra l’11 ed il 12 agosto 2020 a Castelmagno.



“Ringrazio personalmente il nostro tesserato Nicoló Ambrogio per aver lanciato quest’idea che abbiamo subito colto” dichiara il Presidente Mauro Bernardi “questi 5 alberi, oltre a rappresentare simbolicamente i ragazzi, si inseriscono in un’iniziativa più grande: rendere il mondo più verde, come sognava Camilla. Oltre al sentiero di Camilla, al bosco a lei dedicato, agli alberi piantati in un bosco modenese, ora ci siamo anche noi. Con grande emozione”.



“Camilla era la cheerleader dell’Olmo” dichiara l’AD (e presidente dell’olmo calcio) Riccardo Andreis “lei e le sue compagne hanno calcato molte volte i nostri campi e percorso molte volte il vialetto dove abbiamo deciso di piantumare gli alberi. Sarà un modo, simbolico, per ricordarle anche qui. E chissà che, grazie a questa bella iniziativa, non riusciremo a coinvolgere di nuovo le ragazze per la prima squadra” chiosa il vicepresidente.



Un ringraziamento particolare a Giovanni Vinai dell’impresa edile Biscia di Villanova Mondovì, a Massimo Panero dell’associazione ADIPA (sezione piemontese), ai Vigili del Fuoco con il capo squadra Claudio Tosello, Gianmarco Macario, Alberto Sorzana e Maurizio Madala in rappresentanza del Comando Provinciale di Cuneo.



La Società ringrazia, inoltre, l’amministrazione comunale della Città di Cuneo, in particolare modo gli assessori Cristina Clerico e Luca Serale, il consigliere comunale Santina Carla Isoardi, Laura Lucchino e Luca Bessone, genitori di Camilla oltre a tutti i parenti presenti.