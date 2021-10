Dal Pnrr 250 mila euro per la Strada dei Cannoni

Il progetto di sistemazione della strada dei Cannoni, presentato dal Comune, è stato in parte finanziato dalla Regione Piemonte con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono stati stanziati 250 mila euro, che rappresentano un primo passo importante per far partire l’intervento su tutta la strada intervalliva, lunga oltre 40 chilometri, che va da Busca a Elva, con punti panoramici incantevoli, dal Colle della Ciabra al Colle della Bicocca. E' uno dei trenta ammessi ai finanzianti dalla Regione nell'ambito dei "Progetti strategici del Next Generation Piemonte" per la missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione ecologica".



“Sono davvero felice di questa bella notizia - afferma il sindaco Marco Gallo- : ora possiamo davvero partire con il nostro progetto, che evidentemente merita importanti investimenti. Predisponiamo subito un primo lotto di lavori che potrebbero essere avviati già al termine del prossimo inverno. Mesi fa mi ero fatto promotore, anche a nome di altri Sindaci dei comuni attraversati dalla strada, di una ricerca di fondi a questo scopo e ora desidero ringraziare il presidente Alberto Cirio e la giunta regionale che hanno dimostrato di credere nel nostro progetto, che unisce due vallate e dieci comuni. La Strada dei Cannoni può diventare uno dei punti di riferimento del turismo provinciale. Questo riconoscimento costituisce un primo passo concreto, cui dovranno seguirne altri, che dovranno coinvolgere tutti gli enti locali interessati, che hanno già promesso, per il momento soltanto a parole, di volerci sostenere. E’ indispensabile un lavoro congiunto per raggiungere un obiettivo davvero importante per lo sviluppo turistico delle nostre aree marginali. Nelle prossime settimane incontrerò i colleghi interessati per rilanciare questa nostra aspirazione, in cui a Busca crediamo con forza”.



Lo studio predisposto dall’ufficio tecnico del Comune di Busca, che nella scorsa estate ha già avviato a proprie spese diversi lavori per migliorare la sicurezza della strada militare nel tratto di Valmala, ha quantificato in circa due milioni di euro la cifra necessaria per mettere in sicurezza di tutta l’infrastruttura. Nel frattempo il Demanio militare, dopo aver effettuato diversi sopralluoghi, sta procedendo con l’iter della cessione, che potrebbe concludersi i primi mesi del 2022.