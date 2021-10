Filippo Soave sarà protagonista nella serie TV Mare Fuori II

Una passione si dice che inizi fin da piccoli. Per Filippo Soave, 16enne di Guarene, è stato sicuramente così. Il ragazzo, che frequenta la terza superiore dell’Istituto di istruzione secondaria superiore “Piera Cillario Ferrero” di Alba, ha iniziato a fare esperienze nel mondo dello spettacolo da quando aveva 6 anni, facendo casting, figurando in spot pubblicitari e in qualche scena di film. Per tre anni ha frequentato una scuola di recitazione, studiando anche danza e partecipando a importanti spettacoli teatrali.

Dal 17 novembre tutti sintonizzati su Rai Due dove lo si potrà vedere nella serie "Mare Fuori II", in onda in prima serata con dodici puntate, due episodi per puntata.

La serie racconta le vicende di un gruppo di ragazzi che vive nel difficile contesto dei sobborghi napoletani. Filippo interpreta il ruolo di Salvatore Sasà, un ragazzo napoletano, ma con origini piemontesi, che ha commesso un errore e che è finito in carcere, nell’istituto penitenziario per minori “Nisida”. Le riprese sono state effettuate da aprile e sino a fine agosto a Napoli, nella sede della Marina Militare.

Daniela Zappa, la mamma di Filippo, dichiara: «Tengo a ringraziare la dirigente e i docenti del Cillario di Alba, a partire dalla coordinatrice, la professoressa Genta. Hanno capito il suo impegno lavorativo, e gli hanno permesso di proseguire nelle lezioni anche durante le riprese. L’istruzione è importante».

Una famiglia con una chiara ispirazione per il mondo dello spettacolo, in cui però non ha contatti o esperienze precendenti: il fratello Nicola, 18 anni, ha già fatto diverse esperienze da doppiatore.