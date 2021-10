Inaugurata a Cuneo la Stanza Snoezelen, ambiente multisensoriale per disabili intellettivi gravi (FOTO)

Attivazione e rilassamento. È questo il fulcro della Stanza Snoezelen, inaugurata venrdì 29 ottobre a Cuneo presso la struttura residenziale Mater Amabilis Centro in corso Brunet.

Cos'è una Stanza Snoezelen? Lo ha spiegato bene Francesca Riello della cooperativa “Insieme a Voi” che, con altri quattro operatori forma il gruppo “Bolle di Snoezelen” e si occuperà di formazione: “E' un ambiente multisensoriale con stimoli controllabili e modulabili. L'approccio è relazionale e si basa sull'accompagnamento del paziente attraverso attività. È un metodo molto trasversale che può dare benefici a tutte le età. Può essere utilizzato anche come prevenzione del 'burnout' per gli adulti, ma è molto efficace in età scolare. In questa stanza vengono attivati i sensi e il corpo in un contesto di rilassamento e benessere. Snoezelen è un termine fuori dagli schemi. Il metodo nasce in Olanda dai due terapisti dJan Hulsegge e Ad Verheul a fine anni Settanta”.

Non si tratta di una semplice stanza addobbata. Dietro l'allestimento c'è un grande studio e si darà grande spazio alla formazione. Elena Tassone che ha seguito la progettazione: “Per essere utilizzata, la stanza va conosciuta. Ecco perché si inizierà a breve la formazione verso 40 operatori (educatori, insegnanti, terapisti e oss delle cooperative Quadrifoglio e Proposta 80, ndr). Quella di oggi non è la fine ma l'inizio”.

L'investimento per la Stanza Snoezelen ammonta a circa 28 mila euro, metà usati per l'allestimento e metà proprio per la formazione. In Granda ne esistono altre tre: a Busca, Saluzzo e Cervasca.

Erano presenti all'inaugurazione tutti gli attori coinvolti: il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, la Fondazioni CRC e CRT, il Comune di Cuneo, la Cooperativa Insieme a Voi, la Piccola Casa della Provvidenza, la ditta La Lucerna e il Rotary Club Cuneo.

I primi beneficiari saranno gli ospiti della struttura residenziale, nello specifico persone con disabilità intellettiva grave, affetti da malattia di Alzheimer o demenza, che rilevano problemi comportamentali tali da compromettere la qualità e la dignità di vita loro e dei loro familiari.

La direttrice del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese Giulia Manassero: "La nostra intenzione è quella di estendere l’utilizzo di questa risorsa anche ad altri soggetti del territorio, nonché sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche inerenti tali fragilità e supportare le famiglie e i caregiver nell’accompagnamento e accesso al servizio”.

Insomma, la scelta della struttura residenziale Mater Amabilis Centro ha un valore di formazione e di apertura al territorio.

Enrico Collidà della Fondazione CRC: “Perché qui? Perché nasce come un intervento non farmacologico, quindi è davvero il posto giusto dove cominciare”

La vicesindaco del comune di Cuneo Patrizia Manassero: “Un’opportunità in più per il benessere degli ospiti e non solo, infatti la stanza è utile per tanti interventi, il benessere delle persone sempre al centro. Ci hanno lavorato in molti e li ringrazio tutti”.

Luigi Salvatico, presidente del Rotary Club Cuneo: “Sono davvero contento. Questa metodologia non è così conosciuta ma è davvero una chicca con una estensione e una potenzialità grandissime, utile a tutte le età”.