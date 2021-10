La Valle Stura ostaggio dei Tir: l’imprenditore dell’Acqua Sant’Anna replica alle accuse di "Report"

Non ci sta a fare da capro espiatorio, a passare come l’industriale cui intestare le colpe dei disagi coi quali la valle da decenni convive. E mentre l’onda delle polemiche susseguite al servizio di "Report" non accenna a placarsi, vuole dire la sua su quelle che ritiene le responsabilità di una politica che lungo decenni si sarebbe rivelata incapace di assolvere al suo ruolo.

Alberto Bertone è il presidente e amministratore delegato della Fonti di Vinadio Spa, il gruppo che venticinque anni fa decise di investire sullo stabilimento dell’Acqua Sant’Anna. Dalla trasmissione di Rai Tre, che lunedì ha dedicato un lungo servizio al traffico di mille Tir che quotidianamente attraverserebbero la Valle Stura e il centro abitato di Demonte , non ha voluto farsi intervistare: "Abbiamo risposto a tutti i loro interrogativi con una lettera, argomentando tecnicamente punto per punto: non ne hanno letto nemmeno una riga. Il problema è che loro hanno l’obiettivo di fare audience e io mi fido poco dell’audience".



Ora però tiene a spiegare perché, per trovare un responsabile in questa impasse tutta italiana, occorra guardare altrove.

"E’ una situazione che si trascina da mezzo secolo. Ricordo bene quando a Vinadio arrivò il ministro Bodrato (in carica dal 1989 al 1991, ndr). Già allora si parlava di Mercantour, di un’autostrada che portasse fuori dai centri abitati il traffico diretto verso la Francia. E quando venticinque anni fa firmammo l’accordo col Comune di Vinadio per realizzare il nostro insediamento la promessa delle istituzioni fu che qui si sarebbero fatti la variante di Demonte e il nuovo ponte sull’Olla, che l'Anas aveva già i soldi per farle. Peraltro non servono mille Tir al giorno, detto che alla mia azienda ne arrivano meno della metà, ma ne basta anche uno soltanto per capire che passare con un camion tra le case di un paese come Demonte non ha senso di esistere. Ma un imprenditore non deve fare le strade, perché non ha la competenza né il potere di occuparsene. Il problema è che i Comuni ancora oggi hanno idee totalmente confuse. Ogni sindaco ha una visione non comune su cosa fare, tutti si mettono di traverso. L’unico modo per sbloccare questa situazione è che questa scelta non venga lasciata al territorio, ma che sia la Regione o chi per essa a decidere per questo benedetto tracciato. Bisogna fare come con la Tav. Ci serve un Draghi, un qualcuno che prenda in mano la situazione e che decida: si fa così, punto".



Non è scontento, Bertone, che "Report" si sia occupata del caso.

"Ho messo in conto di prendere qualche insulto, ma forse qualcuno finalmente si vergognerà di questa situazione. Finora non è accaduto, e queste opere così fondamentali non sono nemmeno entrate nella programmazione degli interventi da realizzare coi miliardi del Pnrr. Qui c’è bisogno di intervenire ed è fondamentale che le opere di cui il territorio ha bisogno da decenni vengano fatte insieme. Non basta la sola circonvallazione di Demonte, serve anche la variante di Aisone e ancor di più il raddoppio del ponte sull’Olla, che sbarra tutta la vallata. Quello attuale ha fatto la sua storia, come valico internazionale bisogna dotarsi di un attraversamento adeguato, che consenta il passaggio di due Tir e uno spazio laterale. In quel modo si riuscirebbe anche a fare la circonvallazione di Gaiola. Il ponte volevano realizzarlo quelli che volevano costruire la diga, a scomputo degli oneri. Poi ci si è opposti a quell’opera e anche del ponte non se ne è fatto più nulla. Ma gli imprenditori non devono pensare ai ponti, ma a come far crescere le loro aziende. Paghi le tasse e ci devono essere i servizi. La mancanza di infrastrutture penalizza noi per primi, che pure qui abbiamo investito e che qui portiamo lavoro a duecento famiglie, senza guardare all’indotto. Quelli di 'Report' si sono dimenticati di dire che senza una realtà come la nostra in questa valle non ci sarebbe nulla. E invece è tornata a popolarsi, qui hanno riaperto le scuole, c’è la farmacia, un medico che resiste perché la famiglie qui lavorano, fanno figli, vedono un futuro. Tutti i sindaci che ho conosciuto in questi 25 anni hanno sempre fatto promesse, ma la verità è che non volevano la circonvallazione di Demonte, avevano paura di portare il traffico fuori dal paese, mentre il centro andrebbe valorizzato pedonalizzandolo".



In trasmissione l'ex sindaco di Vinadio Giverso ha parlato di 770mila euro che l’azienda dovrebbe ancora versare al Comune per arretrati relativi agli usi civici, mentre le contestano l’esiguità dei canoni per l’utilizzo delle fonti: 2-3 milioni di euro l’anno a fronte di un fatturato di 300.

"Io penso che i panni sporchi sia sempre meglio lavarli in casa. Per questo di questa vicenda non abbiamo mai voluto parlare. Ma siamo noi che abbiamo attaccato il Comune: vogliono altri soldi che secondo noi non sono dovuti, noi pensiamo di avere le nostre ragioni e abbiamo avviato una causa. Io credo sia più giusto lasciare che siano i giudici a esprimersi. Negli anni, oltre ai canoni, abbiamo pagato "multe" per 1,6 milioni di euro, sembra che i soldi non bastino mai, per un paese di 300 anime".



E riguardo ai canoni?

"La generalità della aziende industriali consuma più acqua di quella che preleviamo noi. In venticinque anni parliamo di 50-75 milioni di euro, sono cifre importanti, per un territorio nel quale tutti lavorano per noi. Quando siamo arrivati qui non c’era nemmeno il pulmino per le scuole, la valle si era spopolata. Stiamo aspettando da 15-20 anni di poterci ampliare, potremmo assumere tantissime persone in più e dare ancora di più al territorio. Ma la politica si deve decidere a fare la sua parte. Le strade non possiamo essere noi a farle… ".



Come se ne esce?

"Purtroppo ho paura che tra vent’anni saremmo ancora qui a parlarne. Io lo faccio da quando sono arrivato, di spingere per le opere. Ho conosciuto tutti i vari assessori ai trasporti che si sono avvicendati in Regione, tutti i parlamentari. Tutti ti dicono sì, tutti ti rassicurano, poi nessuno fa niente. La verità è che ci vorrebbe un Draghi anche qui, qualcuno che finalmente decida".