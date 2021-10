Racconigi: alla chiesa di Santa Croce una serata sulla sicurezza sul lavoro

Ogni giorno, con grande dolore ed indignazione, apprendiamo di incidenti sul lavoro, che causano la morte o conseguenze molto serie per troppi lavoratori dei più svariati ambiti produttivi.



Nessuno può rimanere indifferente ad un fenomeno così diffuso: né lo Stato, che deve garantire con un’adeguata legislazione in materia e con controlli capillari il rispetto delle norme di sicurezza; né il mondo imprenditoriale, che deve mettere in primo piano la salute e la vita dei suoi dipendenti; né le Organizzazioni Sindacali, che devono tutelare ed informare i lavoratori in materia; né ciascuno di noi, perché tutti insieme dobbiamo farci garanti della nostra sicurezza e di quella di tutti.



Per questo la Sinistra Racconigese, con il Partito Democratico, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e la C.G.I.L. e con il Patrocinio del Comune di Racconigi, organizza Giovedì 4 novembre 2021 alle ore 21,00 e presso la Chiesa di Santa Croce, una serata dal titolo: "Sicurezza sul lavoro, basta morti bianche".

Alla serata, moderata da Giorgio Tuninetti e Federico Soldati, interverranno: Davide Mollo, Segretario Provinciale FIOM CGIL, Corrado DEnaro, Segreteria Provinciale FIOM CGIL, e Marco Conte, RSU FIOM CGIL.



L’ingresso è libero, nel rispetto puntuale della normativa anti covid ( possesso del green pass).