Un secolo di alpini: Alba festeggia il primo centenario della provincia di Cuneo

Si terranno nel weekend del 6 e del 7 novembre le celebrazioni del centenario del Gruppo A.N.A di Alba, nato due anni dopo la fondazione dell’Associazione Nazionale, e che oggi conta 113 alpini impegnati attivamente sul territorio.

Il primo capogruppo di Alba fu l’avvocato Guido Lana, nato il 25 dicembre 1892, che assieme ai suoi compagni espresse la necessità di far confluire in un unico luogo, in questo caso la capitale del territorio di Langhe e Roero, i molti alpini reduci dalla Grande Guerra.

I militari in congedo vi presero parte, conservando lo spirito di comunità e mutuo soccorso che li radunò cento anni fa.

“Nel 2019 c’è stato il centenario dell’A.N.A di Milano, sede nazionale, e ora tocca a noi. Siamo i primi a festeggiare questo traguardo nella provincia di Cuneo e per quanto inizialmente pensassimo di fare una celebrazione 'intima', tra di noi, come d’abitudine, ci siamo resi conto che era un passaggio importante anche per la città. Abbiamo una storia e quella storia va raccontata ogni volta che si può, nelle scuole, nelle manifestazioni…” racconta Aldo Brassiolo, capo gruppo di Alba.

Un secolo di storia raccontato dal monumento di corso Fratelli Bandiera, donato dalla signora Cillario vedova Ferrero alla città, sulla stessa linea artistica di quello presente a Roma, ma soprattutto dall’attività degli Alpini, che continuano a essere attivi e rilevanti sul territorio.

“Se il Comune ha bisogno, noi ci adoperiamo. Domenica scorsa c’è stata l’ecomaratona: noi eravamo presenti insieme al Secondo Reggimento Alpini per controllare che tutto si svolgesse senza intoppi. Facciamo volontariato, ci occupiamo del Centro Anziani di Mussotto, collaboriamo con la Protezione Civile.

Di solito non facciamo molto chiasso, ma ci siamo. Durante la pandemia, ogni zona ha avviato una raccolta fondi per aiutare l’ospedale di Verduno con l’acquisto di respiratori. In questi due anni ci è mancato incontrarci. Sarà bello ritrovarci per i festeggiamenti. Ci sarà anche l’ultimo reduce di Russia della provincia di Cuneo, Giuseppe Falco, che ha compiuto 100 anni il 24 giugno scorso”, continua Brassiolo.

“Alba è il primo gruppo della provincia. Questo centenario è importantissimo, perché apre le porte a tutti gli altri. Gli alpini sono davanti agli ospedali, nei centri di vaccinazione, sono operativi durante le alluvioni, sono un punto fermo della società. Bisogna parlarne, festeggiare e soprattutto portare avanti la memoria della loro Storia.” Conclude Luciano Davico, presidente della Sezione A.N.A di Cuneo.