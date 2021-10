Buone norme in azienda per avere un clima più sereno

Ogni azienda che si rispetti, grande o piccola che sia, deve necessariamente prendersi cura dell’umore che si respira durante le ore di lavoro. Il motivo è semplice: più i collaboratori sono felici e più saranno produttivi. A dimostrazione di quanto diciamo ci sono diversi studi che hanno trovato una correlazione positiva tra felicità e produttività. Per far si che tutti si sentano appagati e accolti è importante partire dalle piccole cose che possono fare davvero la differenza… anche sui fatturati. Vediamo quali sono.

Identità e partecipazione

Come anticipato poc’anzi bastano poche piccole attenzioni per migliorare realmente il clima in azienda. Ci sono aziende, come Ferrero, che decidono di dare premi di produzione a tutti i dipendenti. Le aziende che invece non hanno numeri e dimensioni da multinazionale possono ricorrere a soluzioni low cost ma di sicuro impatto. Un esempio? Ci sono un sacco di idee regalo per gadget personalizzati per celebrare una promozione, un successo aziendale o un’occasione speciale. Ce lo racconta Stefano Grassi, gestore, insieme con il fratello Marco del sito Easygadget.it. “A Natale o per un compleanno di un dipendente omaggiare un piccolo gadget personalizzato, utile per il lavoro o per la vita privata è un gesto semplice, poco costoso ma molto redditizio.”

Non vogliamo certamente legare la felicità di un dipendente ad un regalo materiale ma è vero anche che avere una fornitura di penne o di agende con il logo dell’azienda sia una soluzione di grande impatto che fa sentire i collaboratori parte di una realtà. Questo aspetto rientra tra i principi di identità e partecipazione che motivano le persone a fare del loro meglio proprio perché si sentono parte di qualcosa a cui credono.

“Per questo” ci dice Stefano “un calendario da tavolo o un’agendina sono oggetti semplici ma che possono assumere un significato molto importante per un collaboratore di vecchia data o per l’ultimo arrivato”. Un po’ più fredda, ma moderna, la scelta di regalare una gift card digitale con un po’ di soldi dentro così il dipendente può scegliere di regalarsi quello che vuole.

Collaborazione e divertimento

Non è facile andare d’accordo con tutti e questo è un dato di fatto. Inoltre è anche vero che non bisogna forzare la collaborazione tra persone poco affini perché i risultati potrebbero essere disastrosi. Ecco quindi che per stimolare rapporti più collaborativi tra persone diverse per interessi, età e mansioni in azienda basta imparare a dividere il tempo in cui si lavora da quello in cui è lecito rilassarsi e divertirsi. Per questo suggeriamo di ideare uno spazio in azienda nel quale prendere un caffè, fare due chiacchiere e sgranchire le gambe ma non solo.

Concedere pause di riposo è obbligatorio per legge ma non basta a favorire la collaborazione tra collaboratori. Ciò che serve alla tua azienda è creare occasioni divertimento fuori dall’ambiente di lavoro durante le quali si approfondiscono le reciproche conoscenze. In pratica basta organizzare eventi, giornate e occasioni in cui i collaboratori sono invitati a partecipare in veste “privata” durante le quali condividere un pasto, partecipare ad un’attività di gruppo e via discorrendo.

Queste occasioni servono anche ad osservare come si comportano i collaboratori fuori dall’orario di lavoro e sono utili anche ad individuare i punti di forza di ognuno che, magari, non sono emersi durante lo svolgimento delle mansioni.

Attenzione alle necessità di tutti

Al giorno d’oggi è importante anche prendersi cura delle necessità del singolo che possono essere familiari, alimentari o religiose. Queste attenzioni favoriranno il rispetto reciproco e sensibilizzeranno ogni collaboratore verso l’importanza di accettare e conoscere modi, pensieri ed esigenze diverse dalla propria. Ogni volta che un dipendente si sentirà parte integrante di una realtà consolidata e attenta alle proprie necessità questo si tradurrà in migliori performance sul lavoro. La positività del clima aziendale si rifletterà anche all’esterno e sarà un potente veicolo di attrattiva nonché di miglioramento della reputazione del brand.