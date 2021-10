CESIE: un percorso guidato gratuito per aumentare la visibilità delle tue iniziative e della tua organizzazione

Il Centro studi ed iniziative europee (CESIE), con sede centrale a Palermo, lavora per lo sviluppo, la promozione e l’implementazione di riforme nel campo dell’istruzione e della formazione volte a favorire l’integrazione ed aumentare l’occupabilità di giovani e adulti.

Il Centro è interessato a creare e rafforzare la cooperazione con nuove organizzazioni, credendo fortemente nella collaborazione trasversale tra culture, ambiti e settori differenti.

Nell’ambito di un progetto Erasmus chiamato REBUILDing Society through Youth Engagement,, che prevede il coinvolgimento di partner italiani, spagnoli, greci, francesi, ciprioti e belgi, CESIE è alla ricerca di iniziative nate in risposta al COVID-19, condotte da organizzazioni giovanili formali e non sui temi di solidarietà sociale e tutela dell’ambiente.

Nei prossimi due anni si intende quindi coinvolgere le organizzazioni attraverso:

Interviste e video-clip per far conoscere le iniziative sui temi di solidarietà sociale e tutela dell’ambiente. Le informazioni raccolte saranno raccontate sotto forma di webzines, un formato interattivo che permetterà di dare ulteriore visibilità all’organizzazione.

Tavole rotonde e sessioni di networking, sia locale sia europeo, con le altre organizzazioni coinvolte in Italia, Spagna, Grecia, Martinica (Francia), Cipro e Belgio.

Percorsi formativi gratuiti nel campo del project design e implementazione per diventare Youth Ambassador.

Supporto finanziario per realizzare la vostra idea progettuale a carico del progetto REBUILD.

Se conosci qualche organizzazione che potrebbe essere interessata, scopri di più sul sito ufficiale e sui loro studi e iniziative!