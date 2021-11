I migliori giocattoli per bambini e bambine di Natale 2021, le tendenze di quest'anno

Il Natale si avvicina così come cresce l'attesa dei piccoli bambini per l'arrivo di babbo natale che consegnerà tanti bei giocattoli. Le tv, radio e giornali tra non molto inizieranno a mostrare le diverse pubblicità con tanti giochi dedicati ai più piccoli ma in questo articolo andremo ad individuare quelli che sono più in voga nell'anno 2021 secondo il noto sito di giocattoli http://www.lascatoladeigiocattoli.it.

Pop it

Presentato come un antistress ha da subito catturato l'attenzione dei più piccoli grazie anche a svariate forme e colori. Fondamentalmente il pop it è un vassoio in silicone con al suo interno tante bolle da "scoppiare" sia da un verso che nell'altro.

Le forme

Dato il grande successo riscosso, dopo la prima forma quadrata, l'evoluzione del pop it ha visto trasformarsi anche in tutte le forme geometriche, numeri, tetris, rimodellandosi anche con forme animali e del cibo come mela, hamburger, patatine fritte ecc.

Pro: è un antistress che ricorda molto il puriball, imballo per proteggere oggetti fragili. Il Pop it focalizza l'attenzione dei più piccoli, stimola la concentrazione e il ragionamento logico.

Contro: non ci sono particolari controindicazioni se non quello di fare attenzione al materiale con il quale è stato costruito. Alla luce di ciò è sempre bene controllare che sia un marchio certificato CE.

Robottino Ballerino

E' uno dei giochi più gettonati per i bambini più piccoli perchè stimola l'apprendimento e rafforza le capacità motorie del bambino o bambina. L'età di utilizzo del robottino parte dai nove mesi in sù, è dotato di modalità di gioco come: Balla e muoviti - con musica che induce i bambini a muoversi, Impariamo e Giochi - un introduzione all'alfabeto, ai colori, predisponendo verso il conteggio, Registra e Remixa - premendo il tasto e, in seguito, dicendo una frase il robottino la inserirà in un remix della sua canzoncina quindi interagendo direttamente con il bimbo, genitori o parenti.

Molto bella è anche la pancia con LED multicolori che attrae non soltanto per le sue funzionalità ma anche in termini visivi. Pro: ci sono molti aspetti positivi di questo gioco per un bambino vicino all'anno di età. In primis l'interazione e lo stimolo a suoni e colori, il movimento indotto dal robottino può suscitare entusiasmo e voglia di movimento. Contro: non sono presenti al momento controindicazioni.

Camper dei sogni di Barbie

Passano gli anni ma la bambola Barbie è sempre uno dei giocattoli più desiderati e ambiti delle bambine più piccole ma anche un pò più grandicelle. Il camper dei sogni è uno dei giochi più ricercati in questo 2021, si presenta con tre veicoli e cinque spazi abitativi offrendo quindi più aree dove i bambini, dai tre anni in su, possono immaginare, e immedesimarsi nella loro bambola preferita facendola così viaggiare in qualsiasi destinazione che la loro immaginazione voglia proiettarli. Le zone incluse all'interno del camper sono: un soggiorno, un patio con piscina, un bagno con doccia a scomparsa, una camera da letto e infine una cucina. In questa versione il dreamcamper offre diversi gadget, per esattezza 50 pezzi gioco come: attrezzatura da pesca, tavolo da picnic con quattro posti, articoli da bagno, sacco a pelo, coperte e tanti altri gadget per far immedesimare al meglio i bambini in una bellissima avventura come quella che soltanto il camper è in grado di offrire, suggestiva anche la presenza di mini marshmellow.

Pro: tante aree di gioco rendono questo prodotto alternativo e difficilmente i bambini si stancheranno di usarlo dopo poco tempo, garantendo allo stesso modo anche spazio all'immaginazione, al gioco condiviso e alla creatività con i tantissimi attrezzi gioco presenti nel suo contenuto.

Contro: bisogna fare molta attenzione ai bambini più piccoli vista la presenza di oggetti molto piccoli. Tra i tanti rischi di un uso improprio, oltre all'ingerimento dei piccoli giochini, consiste anche di disseminare la casa con i vari gadget messi a disposizione all'interno della confezione.

Garage delle Acrobazie - Hot Wheels

Per tutti i maschietti, e anche qualche femminuccia, questo gioco rappresenta un vero e proprio spasso vista anche la possibilità di vedere le macchinine compiere grandi evoluzioni all'interno delle piste Hot Wheels. All'interno della confezione sono presenti: 1 pista per macchinine con garage, un ascensore e 2 veicoli.

Assieme ai Trenini Thomas è ideale per tutti i bimbi dai cinque anni in sù, è necessario un assemblaggio e l'imballaggio ha un peso di 6.51 kg. Pro: sicuramente la marca Hot Wheels rappresenta un vero e proprio marchio di garanzia sia per quel che concerne la sicurezza del gioco in sè sia per il divertimento assicurato che ha fatto divertire diverse generazioni. Contro: non sono presenti controindicazioni se usato nel modo corretto.