Torino Outlet Village si prepara per un Halloween speciale tra extra sconti e attività per i più piccoli

Halloween è ormai entrato definitivamente fra le feste più attese dai bambini, ma anche dagli adulti.

Un’occasione che lascia spazio alla fantasia e al divertimento e, grazie a Torino Outlet Village, anche allo shopping a prezzi imperdibili, ulteriormente ribassati.

Da sabato 30 ottobre a lunedì 1° novembre Torino Outlet Village celebra Halloween con sconti da urlo: fino al -30% sui prezzi outlet, nei negozi aderenti e su articoli selezionati.

Mentre i più grandi fanno shopping durante quello che per molti rappresenta il primo weekend per la corsa ai regali di Natale, i piccoli potranno divertirsi da Ham Holy Burger con laboratori creativi a tema.

Nella giornata di sabato 30 ottobre dalle 16 alle 19 sarà possibile realizzare scaccia spiriti e lanterne paurose, mentre nella giornata di domenica 31 ottobre dalle 16 alle 19 si potranno creare coloratissimi cappelli messicani.

Torino Outlet Village assicura un weekend pieno sorprese, grazie alla moltitudine di attività proposte.

Un luogo dove famiglie e gruppi di amici potranno trascorrere delle ore in assoluto relax, coccolati dai servizi a 5 stelle messi a disposizione dal Village e dall’atmosfera elegante e raffinata che caratterizza da sempre il polo del lusso a prezzi scontati alle porte del capoluogo.

Per agevolare lo shopping al Village, sempre nel rispetto di tutte le normative vigenti in tema di sicurezza, Torino Outlet Village mette a disposizione il servizio di navette gratuito da e per il centro città con diverse fermate intermedie