A Dogliani si celebra il 60° anniversario dalla scomparsa di Luigi Einaudi

In occasione del 60° anniversario dalla scomparsa di Luigi Einaudi (1874 –1961) il Comune di Dogliani ha predisposto una serie di appuntamenti in memoria del grande statista, in collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi di Torino, associazioni ed enti culturali del territorio.

Il primo momento ufficiale sarà la commemorazione alla tomba del Presidente, martedì 2 novembre alle 10.30 alla quale, accanto ai componenti della famiglia Einaudi, partecipano figure istituzionali, autorità civili, militari e religiose provinciali e regionali, ed interviene il Presidente della Fondazione Einaudi Prof. Domenico Siniscalco, che porterà un contributo speciale.

La delegazione, su invito della famiglia Einaudi, farà quindi tappa presso la Tenuta di San Giacomo per una visita privata allo studio e la biblioteca del Presidente.

L’Amministrazione Comunale doglianese sta inoltre lavorando per l’organizzazione di attività culturali nei mesi a seguire, a cavallo tra il 2021 e il 2022.

Grazie alla proficua collaborazione con la Fondazione Einaudi di Torino sono previsti eventi correlati alla presentazione – in sede doglianese - di alcuni dei volumi della Edizione nazionale degli scritti di Luigi Einaudi, che coinvolgano studiosi e ricercatori della Fondazione torinese. In particolare il volume “Scritti sull’agricoltura e sul territorio” (Fondazione Luigi Einaudi – Banca d’Italia, 2019) che richiama profonde connessioni con le radici rurali doglianesi e l’importanza assegnata da Einaudi all’agricoltura.

Inoltre si sta programmando per potenziare e facilitare la consapevolezza dell'eredità morale e intellettuale di Einaudi presso le generazioni più giovani, in particolare attraverso l'attualizzazione del suo pensiero.

Sono previsti percorsi di visita sui luoghi einaudiani a Dogliani, visite di conoscenza alla Fondazione torinese, momenti di confronto con gli alunni e gli insegnanti delle scuole doglianesi, per approfondire e rendere accessibile la figura di Luigi Einaudi.

Sono state allestite – a cura degli Amici del Museo - mostre documentarie con foto originali della presenza di Luigi Einaudi in paese, e in particolare alcune immagini rarissime ed esclusive della cerimonia funebre di Einaudi a Dogliani, messe a disposizione del ricco archivio del Museo Civico G. Gabetti.

Le esposizioni sono liberamente visitabili a partire dal 2 novembre e si trovano nelle vetrine dell'androne al primo piano del Palazzo comunale e nelle vetrine dell'associazione Amici del Museo lungo i portici di Via Corte, nel centro storico.

Saranno previste visite guidate alla Mostra permanente Museo Einaudi collegata nel corridoio e nelle sale aperte al pubblico del Palazzo Comunale.

Altri eventi e iniziative di promozione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, attività dedicate al Presidente Luigi Einaudi, con la partecipazione di esperti e figure di spicco del panorama culturale locale e nazionale sono in definizione per il primo trimestre del 2022.

Ad oggi, però, il momento più alto riguarda la partecipazione del Comune di Dogliani nella persona del sindaco Ugo Arnulfo, venerdì 12 novembre, presso le sale della Fondazione in via Principe Amedeo 34 a Torino, alla lezione del Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco su «Sostenibilità finanziaria e sostenibilità ambientale», alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La lezione sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube della Fondazione Einaudi e verrà proiettata in contemporanea sul maxischermo della Sala Consigliare del Comune di Dogliani.