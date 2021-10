Mondovì Vola: annullate per maltempo le attività programmate in piazza Ellero

A causa del maltempo previsto per le prossime ore, sono annullate tutte le attività in programma in Piazza Ellero per domani domenica 31 ottobre nell'ambito della manifestazione "MondovìVola" (voli vincolati, esposizione di "macchine volanti", stand turistici, ecc.).

Sono confermati i laboratori per bambini e ragazzi, le visite guidate in città e i prossimi appuntamenti in calendario per i giorni 14 novembre, 5 e 19 dicembre.

L’organizzazione provvederà a ricontattare coloro che avevano prenotato voli vincolati e/o altre attività, in modo da proporre una data alternativa.

Per informazioni: info@kalata.it