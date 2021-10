Scopri cosa puoi fare in questo lungo fine settimana, tra Halloween e la festività di Ognissanti

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione, ad esempio a causa del maltempo, e verifica le modalità di accesso alle manifestazioni. Tutti gli eventi per questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it

Sagre autunnali, fiere ed enogastronomia

A Mondovì è in programma “Peccati di Gola & XXIII Fiera Regionale del Tartufo” per sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì 1° novembre. Il percorso espositivo sarà interamente sviluppato all’interno dei quartieri storici della Città: i rioni di Breo e Piazza, uniti dalla funicolare, torneranno ad accogliere i visitatori in un contesto architettonico di assoluto rilievo. La prima novità sarà un nuovo allestimento aereo, per offrire al visitatore una esperienza ‘immersiva’. Prevista l’Expo del Gusto, la mostra-mercato delle eccellenze agroalimentari in piazza Ferrero e le Osterie della tradizione, i laboratori e gli showcooking a Casa Slow Food Monregalese. Ampio spazio al tartufo: profumi e sapori da scoprire in piazza Cesare Battisti. Melaviglia sarà l’area espositiva che riunisce i produttori locali, le Denominazioni Comunali d’origine, in collaborazione con il Comizio Agrario di Mondovì (piazza Roma e via Beccaria). Ampio spazio verrà riservato ai bambini ed alle famiglie durante i Peccati in gioco. Info e programma completo: www.peccatidigolamondovi.it e www.facebook.com/peccatidigolamondovi

Sempre a Mondovì arriva "MondovìVola", quattro giornate dedicate al mondo del volo e delle mongolfiere, simbolo della città. A partire da domenica 31 ottobre, saranno possibili su piazzale Ellero voli vincolati, visite alla mostra "Macchine volanti” e al Balloon theater, tour guidati alla città e letture sceniche per bambini. Tutte le attività previste saranno accessibili solo su prenotazione e in piccoli gruppi sempre accompagnati. Per la partecipazione alle attività è richiesto il possesso di green pass. Info e prenotazioni: www.eventbrite.it/o/mondovivola

A Vinadio nel fine settimana ritorna la Fièro di Sant, appuntamento rituale per i pastori della valle Stura. Ad accompagnarsi a questa fiera centenaria ci sarà la 35ema Mostra ovina di razza Sambucana, un’occasione per ammirare i capi della pregiata razza autoctona della Valle Stura. La rassegna vedrà la presenza sabato 30 e domenica 31 ottobre, di circa duecento capi fra pecore, agnelli e arieti, proposti da una trentina di allevatori locali, alcuni dei quali verranno premiati la domenica alle 11 con la consegna di riconoscimenti e premi, tra cui le ambite "sounaios" con il tradizionale collare in legno. Sabato 30 ottobre sono previsti laboratori, merenda per i bambini e alle 21.00 Concerto delle Corali “La Reis”, “L’Escabòt” e “La Ciastella”

Domenica 31 ottobre dalle 9.00 alle 18.00 sono in programma la degustazione e la vendita di prodotti della pecora sambucana, la mostra mercato dei prodotti locali, la dimostrazione degli antichi mestieri e la premiazione degli allevatori. Alle 14.30 ci sarà musica tradizionale occitana e alle 21.00 Claudio e Laura presenteranno lo spettacolo teatrale “Secondo me le donne…” presso il salone parrocchiale. Durante la giornata si potranno degustare i prodotti locali presso lo spazio della Porta di Valle (Revelin), i ristoranti e gli esercizi di somministrazione del paese. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto dell’attuale normativa in materia di Covid-19.

Info: www.visitstura.it/agenda/

Ad Alba prosegue fino al 5 dicembre la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, manifestazione che quest’anno si ispira alla tutela ambientale, al cambiamento climatico e alla sostenibilità. Il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba si svolgerà all’interno del Cortile della Maddalena, con la rassegna Albaqualità, e l’Alba Truffle Show. Per i bambini è allestita l’area dell’Alba Truffle Bimbi, presso il Palazzo Mostre e Congressi. È in programma un ricco calendario di mostre, eventi sportivi, rassegne, incontri e concerti. In Sala Beppe Fenoglio ci sarà una parata di chef stellati per i “Foodies Moments”. La Sala Beppe Fenoglio ospiterà “L’atelier della pasta”, l’analisi sensoriale del tartufo e i Wine tasting Experience. In Piazza Risorgimento, nel corso del fine settimana e di lunedì dei Santi, si terrà la mostra mercato Langhe e Roero in Piazza... con la Granda a cura dell'Associazione Go Wine. Uno spazio per scoprire i prodotti tipici del territorio.

Info: www.fieradeltartufo.org

In occasione della Fiera le cantine delle Langhe e del Roero apriranno le loro porte.

Scopri di più su: www.langhe.net

Uvernada ritorna nel fine settimana a Saluzzo con la musica antica, l’innovazione, la liuteria, la festa e l’incontro nelle strade del Marchesato. Tanti appuntamenti dislocati nella città medioevale fino a domenica 31 ottobre. I musei saluzzesi aderenti al circuito Mu.Sa propongono speciali appuntamenti guidati, con particolare attenzione alle famiglie con bambini. I locali saluzzesi convenzionati invece propongono nei loro menù prodotti della tradizione occitana. Sabato 30 ottobre sono previsti eventi per tutta la giornata. Si inizia alle 10.30 presso il mercato cittadino con il passa-charriera, momento di incontro itinerante con alcuni musicisti della Grande Orchestra Occitana. Nel pomeriggio, presso l’auditorium della Croce Nera si susseguono tre esibizioni a ingresso libero: alle 15 Jean Paul Faraut con il flauto tradizionale provenzale, nella musica medievale, rinascimentale, barocca; alle ore 16 il polistrumentista dei Lou Dalfin Dino Tron con cornamuse occitane e alle 17 il duo Massimo Giuntini & Martino Vacca con le cornamuse tradizionali irlandesi. Alle 21 è in programma La Velhada e alle 23 le danze occitane. Domenica 31 ottobre l’Ala di Ferro ospiterà una mostra mercato di liuteria, coltelleria e artigianato delle Valli occitane e delle Terre del Monviso. Dalle ore 11.30 alle 12.30 la musica occitana di Uvernada si sposterà in alcuni luoghi iconici della città con i Lou Pitakass, i Bataclan, gli Orange Jug e la Teres Aoutes String Band. Nel pomeriggio tutti i protagonisti di Uvernada si raduneranno sotto l’Ala di Ferro per chiudere insieme la festa in musica. Calendario completo, sede degli spettacoli e acquisto biglietti su www.occitamo.it Info: www.fondazionebertoni.it

A Brondello la sedicesima edizione della Sagra "Ritornano i mundajè" è in programma

domenica 31 ottobre. Domenica alle 9 è prevista l'esposizione dei banchi e delle associazioni di volontariato e alle 10 la cerimonia inaugurale, con le autorità. Alle 12,30 comincerà la distribuzione di polenta e salsiccia al salone polivalente, con possibilità di asporto (prenotazione: 371 -31127 05). Alle 14 i mundaj verranno distribuiti per le vie del paese con vin brulè preparato dagli Alpini. Tanti gli intrattenimenti che animeranno le vie del centro, tra una merenda e una bevuta: i canti degli Allegri Sognatori, le musiche dei Gemelli Abbà e del gruppo occitano I Sensa Nom. Sarà anche aperta e visitabile la mostra di fotografia e durante la giornata gireranno per il paese le telecamere di Primantenna, con la presenza di Elia Tarantino. Sono in programma intrattenimenti per i bambini con il Contastorie. Previste l'esposizione di cavalli e passeggiate in sella. Grande novità sarà la dimostrazione di Drift One, spettacolare disciplina motoristica a bordo di bolidi su tre ruote.

I giovani del Consiglio comunale dei Ragazzi di Rifreddo, capitanati dal neosindaco junior Elisa Farina, organizzano per domenica 31 ottobre una giornata all’insegna delle castagne e di Halloween. La festa si terrà presso il campo sportivo parrocchiale a partire dalle ore 15 ed il ricavato dalla stessa verrà utilizzato per sostenere i progetti delle scuole materne ed elementari.

Il programma prevede dapprima una serie di giochi, laboratori creativi e disegni sul tema “halloviniano”. Successivamente (dalle 16.30) la distribuzione di caldarroste, tè e cioccolata calda. L’iniziativa è sostenuta direttamente dal Comune e vede la messa a disposizione del campo sportivo da parte della parrocchia di San Nicolao.

Dolcetto e scherzetto?

Domenica 31 ottobre a Lequio Berria è in programma “Halloween in Alta Langa” che comprende una camminata e la castagnata con vin brulè e cioccolata. Il percorso partirà dal centro storico per attraversare luoghi panoramici e storici dell’Alta Langa nel periodo più affascinante dell’anno, quando la luce del tiepido sole fa risaltare i colori vivaci della vegetazione.

Per festeggiare Halloween presso la Casa di Babu attenderanno i partecipanti calde castagne arrostite nel forno a legna, un aromatico e corroborante vin brulè e una golosissima cioccolata fumante. Ritrovo alle 9.40, partenza alle 10.15, pranzo al sacco, lunghezza percorso Km. 14 circa.

Sono consigliati abbigliamento e calzature adeguati. Prenotazione obbligatoria in modalità online, info e costi: https://terrealte.cn.it/events/domenica-31-ottobre-halloween-in-alta-langa-camminata-castagnata-vin-brule-e-cioccolata

“Notte al castello” è un appuntamento in programma per sabato 30 e domenica 31 ottobre al Castello di Monticello d’Alba. Streghe, fantasmi e un castello solitario in mezzo alle colline: sono gli ingredienti di “Notte al castello”, evento organizzato da Turismo in Langa per mostrare sotto una luce insolita le bellezze del territorio, in occasione della Festa di Halloween. La visita al Castello di Monticello d’Alba verrà condotta da una guida turistica, che inviterà i partecipanti a seguirla con le sole torce a batteria: ecco che la loro luce illuminerà di volta in volta una figura femminile, poi un soldato, e infine un condannato a morte. Il castello, con questa modalità di visita guidata, si trasformerà in una “casa degli spettri”, che tra ombre e misteri svela il segreto del tesoro dei francesi. Info ed eventuale disponibilità di posti e costi: www.turismoinlanga.it/it/notte-al-castello-halloween-2021

Al Museo Civico di Cuneo tornano i laboratori creativi per bambini in occasione di Halloween.

Sabato 30 ottobre, a partire dalle ore 15.30, e per bambini e ragazzi fra gli 8 e i 11 anni, il Complesso monumentale di San Francesco – Museo Civico di Cuneo organizza due laboratori artistici e creativi, strutturati in base all’età dei partecipanti, in occasione della festa di Halloween.

Affiancati da professionisti e personale qualificato, sperimentando differenti tecniche artistiche e di colorazione su feltro, carta e lana i partecipanti faranno esperienza delle varie fasi di composizione, realizzazione e decorazione di una sporta a tema spettrale per i più piccoli, e di una … strega nel calderone per i più grandi. Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento della disponibilità. Il costo del laboratorio è di euro 5,00 a bambino, tutto l’occorrente è fornito dagli organizzatori. Info: www.facebook.com/museocivicocuneo

Ad Alba il Museo Civico Federico Eusebio propone una nuova attività per i bambini: la festa di Halloween. I partecipanti saranno coinvolti in una caccia al tesoro particolare… la caccia agli scheletri! Gli operatori museali accompagneranno i piccoli visitatori in un’avventura ricca di indovinelli, intrighi e misteri da risolvere, con una dolce pausa per la merenda. Chi lo desidera può partecipare all’attività mascherato a tema. Attività consigliata per i bambini di età compresa tra 6 e 11 anni. Ai genitori che intendono fermarsi in museo è richiesto il green pass.

Appuntamento domenica 31 ottobre, dalle 15 alle 18, al Museo civico archeologico e di scienze naturali “Federico Eusebio”, in via Vittorio Emanuele II, n. 19 ad Alba.

Prenotazione obbligatoria, info: www.facebook.com/MuseoFedericoEusebio

La Proloco di Murazzano domenica 31 ottobre propone un pomeriggio divertente dedicato alla festa di Halloween per i bambini che, accompagnati dagli animatori, potranno bussare alle case e così rivolgere la classica domanda «Dolcetto o scherzetto?». Il ritrovo è nella piazza del santuario della Madonna di Hal alle 15. Al termine saranno distribuite caldarroste e cioccolata calda e sarà premiata la “mostruosità” più originale. In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso il salone polivalente murazzanese.

Per festeggiare Halloween a Limone Piemonte è in programma “Un pomeriggio da paura”, una grande festa all’aria aperta all’insegna di animazione e divertimenti per famiglie e bambini.

Domenica 31 ottobre a partire dalle 14.30 le vie del centro storico si animeranno con artisti di strada e truccabimbi che aiuteranno bambini e ragazzi a creare la propria maschera “mostruosa”. I bambini potranno alternare le tappe all’insegna di "Dolcetto o scherzetto" con momenti creativi proposti dai laboratori, dove gli animatori faranno sperimentare ai più piccoli alcune attività manuali e artistiche per cimentarsi nella realizzazione di pipistrelli, ragni e personaggi a tema.

Alle 17 ci sarà la sfilata in maschera dei ragazzi per le vie del paese accompagnati da trampolieri, streghe e mostri. In caso di maltempo, le attività si svolgeranno nelle sale della Biblioteca comunale, in Piazza Henri Dunant. A Limonetto, invece, la Proloco propone sempre domenica 31 ottobre a partire dalle 15 castagne e vin brulè nell’area di fronte al parco giochi della frazione.

Info: www.facebook.com/limonepiemonte

Brividi e divertimento, è il connubio perfetto che anche quest’anno offrono i musei di Bra in occasione di Halloween. Così, per la giornata di domenica 31 ottobre il Museo del giocattolo di Bra aprirà i battenti al mattino (dalle 10 alle 12,30) per le visite guidate per adulti, mentre il pomeriggio sarà dedicato ai bimbi e alle loro famiglie, che potranno aggirarsi per le sale a caccia di rumori sinistri e movimenti inquietanti, sparizioni, stranezze ed enigmi.

Il pomeriggio vedrà protagonista l’iniziativa “Giocattoli e stregonerie al museo”, che oltre alla visita comprende un laboratorio nel quale verrà realizzato un oggetto ludico. Prenotazione obbligatoria.

Al Museo archeologico di Palazzo Traversa si svolgerà invece il laboratorio dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni “Lumini per Halloween” (orario 15-17). Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Info: www.turismoinbra.it

Ad Ormea domenica 31 ottobre è in programma “Harry Potter e i “trevi “segreti, Halloween edition”. Alle ore 14.00 ritrovo davanti alla vecchia Stazione ferroviaria di Ormea, seguirà la tappa “Binario 9 e 3/4”, poi “Il cappello parlante”, “Le taverne dei Maghi” con pozioni dissetanti e cibi gustosi, poi ancora “Caricafumetti magici”, “Il mercato di Diagon Alley”, musica dal vivo e, alle 15, il laboratorio con le “Sister Arch”, quindi “La banca dei Maghi Gringott”, il trucca bimbi e, alle 16.15, il laboratorio di pozioni. A conclusione: alle 17 l’esibizione della scuola di danza “Doppie punte” e a seguire il via per le strade del centro storico per “Trick or treat” accompagnati dal terribile Voldemort. Partecipazione gratuita con alcune tappe a pagamento. In caso di maltempo l'evento verrà annullato. Info: www.comune.ormea.cn.it e www.facebook.com/Pro-loco-Ormea

A Priola “Trick or treat” l’“Halloween party” è in calendario per sabato 30 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30 presso il parco comunale A bimbi e genitori sarà proposto un divertente pomeriggio, tra giochi e caldarroste. Saranno organizzati giochi in gruppo e di movimento, la caccia al tesoro e poi un’ulteriore e conclusiva fase di giochi. Il tutto sarà impreziosito dai “Laboratori di benvenuto”, dalla merenda mostruosa della Proloco e poi ancora zucchero filato, pop-corn e caldarroste per tutti. Info: www.facebook.com/priolaproloco

Festa di Halloween anche a Fossano con due appuntamenti nel fine settimana in piazza Castello. Sabato 30 ottobre, alle 18,30, la Proloco preparerà hamburger e patatine e alle 21,30 nell’area palco andrà in scena lo spettacolo “Le streghe sotto le torri “con dj Matrix, Marco Marzi e Marco Skarica. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. Domenica 31 ottobre il pomeriggio è riservato ai più piccoli con animazione e merenda per i bambini, anche qui a cura della Pro

loco, a partire dalle 16,30. I due eventi sono organizzati dal Comune di Fossano in collaborazione con Technical Network. Obbligatorio il Green Pass. Saranno in vigore le norme di sicurezza anti-Covid 19. Info: www.facebook.com/Città-di-Fossano

In occasione di Halloween, sabato 30 ottobre, dalle 14,15 alle 17,15, e domenica 31 ottobre dalle 10,45 alle 18, il castello della Manta offre ai visitatori il percorso "Senza paura al castello": grandi e piccini saranno coinvolti in un percorso guidato tra leggende e storie antiche che permetterà di scoprire l’antico maniero, il giardino e il bosco. Sempre sabato 30 e domenica 31 ottobre, dalle ore 19.30 alle 22.30, il Bene del Fai invita a vivere "Notte al Castello". Nel giorno della Festa di Ognissanti, lunedì 1° novembre dalle 10.45 alle 16.30, il castello propone un percorso speciale dedicato agli affreschi che rappresentano santi ed eroi. Una passeggiata alla scoperta dei santi raffigurati nella splendida abside della Chiesa castellana e sulla volta della Cappella funebre di Michele Antonio, con approfondimenti sulla loro storia, l’iconografia e le tradizioni collegate.

Info e contatti per prenotare: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta/eventi

Sabato 30 ottobre a Saluzzo appuntamento con “Le erbe della strega”, laboratorio per bambini da 4 ai 10 anni. Nel giorno più magico dell’anno l’antico castello di Saluzzo apre le porte ad apprendisti maghi e aspiranti streghe che vogliono imparare tutti i segreti delle pozioni magiche. I piccoli partecipanti saranno guidati alla scoperta di erbe, frutti e altre sostanze naturali che in passato venivano pestati e cotti dando vita a misteriosi intingoli e strani intrugli dai poteri miracolosi. Ritrovo alle 16 alla Castiglia. Info e prenotazioni: 800.942241

Domenica 31 ottobre è in programma “Castiglia da brivido”, tour animato del Museo della Memoria Carceraria e dei bastioni, in collaborazione con la compagnia teatrale Primoatto. Partenza ogni 30 minuti con ritrovo al castello.

Info: https://business.facebook.com/MuSaMuseiSaluzzo

Doppio appuntamento per Halloween a Pian Munè, Paesana con la Notturna Paurosa e la Giornata Spaventosa. Sabato 30 ottobre è in programma la passeggiata nelle tenebre nel bosco della Trebulina e tante storie del mistero. Partenza alle 18,30/19,30/20,30 e 21,30. Durata 60 minuti, partecipazione in maschera. Domenica 31 ottobre ritrovo nel bosco dalle 11 alle 14 con Barbaluc e le sue storie del mistero. Attenzione al pentolone goloso nascosto tra gli alberi. Tornati al rifugio, “Merenda mostruosa”. Info e prenotazioni: www.facebook.com/PianMune

A Roccaforte Mondovì Halloween si festeggia con le castagne: domenica 31 ottobre è in previsione una gran castagnata presso il Palaterme, accompagnata dalla musica di Gi.Bo. La festa inizierà alle 15, mentre dalle 16 “Lo Scarabocchio” si occuperà di organizzare giochi e intrattenimenti per adulti e bambini, gradita la prenotazione. La giornata si concluderà con il Gran Falò. Il ristoro sarà organizzato dalla Pro Loco Lurisia Insieme. L’accesso è subordinato alle vigenti normative anticovid e sarà obbligatorio avere con sé il Green Pass. Info: www.comune.roccafortemondovi.cn.it

Musica e spettacoli

“Cuneo Provincia Futura” è uno spettacolo con utilizzo di tecnologie avanzatissime che con laser, musica, luci e videoproiezioni che si svolge nelle città di Cuneo, Mondovì, Alba e Bra. Sono dieci videoinstallazioni che creano un’esperienza unica, in grado di coinvolgere grandi e bambini grazie alla Fondazione CRC la più grande mostra spettacolo a cielo aperto. L’evento espositivo, curato dal regista e show designer Alessandro Marrazzo, è dedicato all’esplorazione delle grandi sfide del futuro: dal cambiamento climatico al rapporto tra uomo, macchina e natura, dall’intelligenza artificiale alle conquiste spaziali, dall’ambiente alle arti. Gli spettacoli sono previsti fino al 21 novembre, dal giovedì alla domenica. Info su www.spazioinnovazione.com

L’associazione Vivi Busca ha programmato per sabato 30 ottobre, alle 21 al Teatro Civico di Busca, una serata dal titolo “GrandA campioni e i valori dello sport”. Saranno ospiti sei grandi campioni dello sport con origini nel Cuneese: Stefania Belmondo, 10 medaglie olimpiche, 13 iridate e 23 volte in Coppa del Mondo di sci di fondo; Samantha Arnaudo, campionessa delle granfondo di ciclismo; Diego Colombari, medaglia d'oro alle paralimpiadi di ciclismo staffetta di Tokyo 2020; Mattia Einaudi, campione di corsa in montagna); Bernard e Martin Dematteis, campioni di corsa in montagna e recordman di ascesa al Monviso. Ingresso gratuito con obbligo di Green pass.

Info: www.facebook.com/ViviBusca

Al via ad Alba la decima edizione di Classica, appuntamento ormai consueto nella programmazione culturale che caratterizza la Fiera del tartufo, allestita dall’Alba music festival. Fino al 5 dicembre, ogni domenica mattina alle ore 11 la chiesa di San Giuseppe e Alba music festival offrono, a tutti coloro che apprezzano la musica classica, la possibilità di conoscere talenti e musicisti di prestigio internazionali. In totale sono otto i concerti inseriti dal direttore Giuseppe

Nova in un calendario che prevede l’esibizione di ensemble cameristici e solisti di alto livello.

Terzo appuntamento, domenica 31 ottobre, con il pianista Costantino Catena che interpreta brani di Wolf-Ferrari, Schumann, Liszt. L’acquisto del biglietto può avvenire al momento dell’entrata oppure on-line sul sito Web www.albamusicfestival.com

Sabato 30 ottobre ad Alba ultimo appuntamento con la rassegna “Music on the Bus” organizzata dal Milleunanota di Alba. L’iniziativa nata in collaborazione con l'assessorato al Turismo e agli Eventi del Comune di Alba, con l'Ente Fiera e con Bus Company, che è parte del progetto Cultura Circolare, un nuovo modo di interpretare gli eventi culturali in un’ottica di restituzione al territorio, ideato dal direttore artistico dell’associazione Milleunanota, Filippo Cosentino. Music on the bus è itinerante, consiste in un concerto che viene eseguito a bordo del bus elettrico, con partenza da piazza Garibaldi e lungo un percorso che porta fino a un parco cittadino, dove il live prosegue e ritorno. Due i turni a disposizione: alle 15 e alle 17 per assistere all’esibizione di Giorgio Magliano allievo di Dragonfly Studio di Alba. Lo show si svolgerà nell’area verde di corso Piave.

Tutte le informazioni su www.jazzandcoalba.com

Sabato 30 ottobre nell’auditorium Merula a Roreto di Cherasco (via della Rocca) alle ore 16.30 è in programma il concerto dei Bnb Music Mmxx. I Bnb nascono nel 2017 come trio acustico capitanato dalla cantautrice torinese Luana Barnabà (già finalista al Roxy Bar di Red Ronnie

nel 2018) e Gianluca Nardelotto (compositore/autore, chitarrista) e debuttano in concerto nell’ottobre dello stesso anno presso il Cortile del Maglio di Torino con un repertorio di

brani inediti cantautoriali alternati da alcune cover. Il progetto evolve e si consolida in versione elettrica nel corso del 2020, con l’ingresso nella band del batterista Enrico Battaglino e d

Alberto Macerata al basso. L’accesso all’arena dei concerti è libero e gratuito, ma in ossequio alle norme anti covid è necessario il green pass in corso di validità. Info: www.merula.com/eventi

Torna a Cuneo "Incontri d'autore", la rassegna di musica classica. Domenica 31 ottobre, alle 16. in Sala San Giovanni, è in programma il concerto con i "Quartetti con Flauto" di Wolfang Amedeus Mozart (Ubaldo Rosso al flauto, Enrico Groppo al violino, Yulia Verbitskaya alla viola, Milena Punzi Anfossi al violoncello). L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza, e, al fine di evitare assembramenti, con biglietti online su www.promocuneo.it. All’ingresso occorrerà esibire il Green pass e indossare la mascherina.

A Savigliano, domenica 31 ottobre, per la rassegna “Concerti della domenica - Aperitivi in musica”, organizzata dall’associazione Amici della musica, sul palco “Solistas da orquestra do Atlantico”, con Joana Nolasco al flauto, Ana Soia-Maia all’oboe, Joana Dias al clarinetto, Decio Escorcio al fagotto e Joao Rodrigues al corno. Al termine di ogni concerto l’aperitivo offerto

con vini selezionati. Appuntamento a Palazzo Taffini, via S. Andrea alle 10.30.

Info: www.visitsavigliano.it/newseventi

Appuntamenti vari

Da sabato 30 ottobre a lunedì 1° novembre il Centro Uomini e Lupi di Entracque, in provincia di Cuneo, sarà aperto al pubblico. Tre giorni di visite, in occasione del lungo fine settimana della festività dei Santi, che precedono la chiusura annuale della struttura museale per ferie e per lavori di manutenzione. Il Centro si compone di due sezioni complementari. Il centro visita, in Entracque paese, propone un percorso di visita alla scoperta, di miti e leggende legate all’animale e segue la storia del rapporto tra uomo e lupo fino ai giorni nostri. All'interno dell'area faunistica, in località Casermette di Entracque, un percorso multimediale introduce in modo appassionante alla biologia del lupo conducendo ad un ampio recinto che ospita alcuni animali non più in grado di vivere in natura, che è possibile osservare dalle torrette d'avvistamento.

Info: www.centrouominielupi.it

Domenica 31 ottobre a Cuneo è in programma un pomeriggio interamente dedicato alle famiglie, tra laboratori e visite guidate organizzato dalla compagnia Il Melarancio nell’ambito del progetto Tic Tac (Teatro innovazione cultura e tanto altro ancora). Ritrovo alle 14 in piazza Virginio che resterà per tutto l’evento il luogo di incontro dove sedersi, ascoltare musica e stare insieme. Dalle 14.30 le famiglie potranno scegliere di partecipare ad un’attività a scelta tra laboratorio “Fil di feltro” con Romina Dogliani, laboratorio di costruzioni artistiche “Che orecchie grandi che hai” a cura della Scatola Gialla, laboratorio di teatro in famiglia “Gioca la festa” con Il Melarancio. In alternativa saranno proposte visite guidate della durata di mezz’ora circa a scelta tra: Museo Civico Etnografico, Museo Civico Archeologico, Museo Casa Galimberti, Museo Diocesano,

Torre Civica. Nel tardo pomeriggio ci si ritroverà poi in piazza Virginio per un momento

collettivo seguito, alle 18 al Toselli, dallo spettacolo teatrale della famiglia Mirabella: energia, giocoleria, mimo, equilibrismi, danza, teatro e musica. Parallelamente, dalle 14 alle 17 al Varco, si svolgerà un laboratorio di stop motion per adolescenti dai 12 ai 16 anni a cura della Scatola Gialla.

Biglietti (anche per il solo spettacolo) presso Il Melarancio in piazzetta del Teatro 1 giovedì 28

(8.30-15) e venerdì 29 (8.30-12). Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio