Sabato 6 novembre: riprende in presenza, a Magliano Alpi, il ciclo di workshop rivolto ad amministratori, dipendenti p.a. e cittadini

Ritorna nella sua sessione autunno-invernale il Workshop formativo gratuito rivolto agli amministratori, dipendenti di enti pubblici e cittadini, organizzato della Associazioni Insieme ed AISPA. La prima fase si era svolta nei mesi di aprile-giugno, durata quattro incontri dove si erano affrontati i temi della comunicazione, della leader efficace, della stesura di un programma di mandato e della conciliazione dei principi di etica e legalità in una Pubblica Amministrazione. Il secondo ciclo si terrà in presenza, salvo impedimenti dettati dalle contingenti norme anti-Covid, ed inizia sabato 6 novembre dalle ore 09:30 alle 12:00, presso la Sala Consigliare del Comune di Magliano Alpi (Via Langhe n.91), con Bruno Armone Caruso, segretario del Comune di Carmagnola, e Michele Pianetta, Vice Presidente ANCI Piemonte e di Insieme, nonché Vice Sindaco di Villanova Mondovì. Verrà trattato il tema della separazione delle competenze tra politica e struttura per una gestione efficace del personale in una Pubblica Amministrazione, ci spiega Michele Pianetta: «Il discorso è molto ampio e complesso da riassumere in poche parole, e possiamo comprendere quanto sia una questione fondamentale per chi amministra o, comunque, per chi è interessato ad affacciarsi per la prima volta all’attività politica-amministrativa. Dal nostro punto di vista un buon amministratore deve saper dialogare nel modo giusto con la struttura tecnica, dunque cercheremo di dare degli elementi per unire queste due competenze all’interno di un percorso di servizio per una P.A. Per questo invitiamo a partecipare, così da potersi anche confrontare sull’argomento e sulle sue tantissime sfaccettature».

Per iscriversi, occorre inviare una mail a segreteria@associazioneinsieme.info: alcuni posti sono ancora disponibili. La partecipazione è gratuita.