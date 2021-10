Bergesio, Lega: “Plauso per titoli universitari abilitanti e inserimento docenti attività motoria per scuola primaria”

“L’approvazione in via definitiva al Senato del disegno di legge sui titoli universitari abilitanti è un passo avanti importante ed atteso. Il nostro Paese deve puntare sui giovani”.



Ad affermarlo è il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, che commenta così la norma, appena approvata in Senato, che prevede l'immediata abilitazione, senza dover sostenere l’esame di Stato, per chi si laurea in Odontoiatria, Farmacia, Veterinaria e Psicologia.



Lo stesso vale per geometri e medici. Questi ultimi già durante la pandemia hanno potuto svolgere la professione senza ulteriori passaggi dopo la laurea. Inoltre, prossimamente anche altre lauree potranno essere inserite nell’elenco. Il provvedimento figura tra gli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza per i quali il via libera deve obbligatoriamente arrivare entro il 31 dicembre prossimo. L'entrata in vigore della norma è prevista nel 2022.



“La riforma consentirà di dare subito a ragazze e ragazzi l’opportunità di lavorare, mantenendo la qualità della formazione”, commenta Bergesio.



“La legge cambia radicalmente l’accesso a professioni importanti. Si tratta di un passo essenziale ed atteso da anni, che avvia un percorso di semplificazione e sburocratizzazione più che mai necessario, specie in questo momento”, continua il Senatore Bergesio.



Sempre nel campo dell’istruzione, un’altra importante novità sostenuta dalla Lega è l’inserimento dell’attività motoria nelle scuole elementari, approvato in Consiglio dei Ministri.



A partire dall'anno scolastico 2022/23 i bambini delle quinte classi potranno praticare attività fisica a scuola seguiti da docenti appositamente formati. Dall'anno successivo toccherà anche agli alunni delle quarte e così via, fino a estendere la norma a tutti gli studenti della primaria.“Una riforma ottenuta grazie alle indicazioni della Lega, che continuerà a dare il proprio contributo per migliorare la scuola – dichiara Bergesio - . Con l'introduzione nella primaria della figura dell'insegnante di scienze motorie per l'attività fisica assicuriamo a tutti gli studenti una scuola più sana ed inclusiva. Dopo decenni di attesa, siamo felici che sia finalmente arrivato il via libera da parte del Consiglio dei ministri".