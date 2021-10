Inaugurata la stagione Unitre a Vezza

Dopo lunghi mesi di lontananza, finalmente, giovedi 28 ottobre, gli iscritti Unitre si sono ritrovati nuovamente per l'avvio dell'Anno Accademico 2021-2022 a Vezza. Nel salone, entusiasmo ed anche un po' di emozione traspariva dagli occhi di ognuno nel rivedersi e poter condividere momenti unici e appasionanti pur nel rispetto delle restrizioni anti Covid.



La prima parte del programma è stata presentata da Maria Teresa Vico che ha introdotto il primo relatore: il volontario Rino Fassino, grande appassionato della montagna ha illustrato il tema "Viaggio alla scoperta delle meraviglie del mondo". Mentre, la signora Nora Rista e Beppe Steffanino hanno curato l'accoglienza dei partecipanti.



Il sindaco Carla Bonino ha reso omaggio alla serata con un saluto e benvenuto a tutti i partecipanti, augurandosi di poter continuare con i programmi in presenza. "Per noi l'Unitre non è solo un incontro letterario - spiega il primo cittadino - è l'unico momento di scambio tra le persone della terza età purtroppo lontane dal nostro centro abitato, che permette loro di ritrovarsi, condividere le esperienze e superare la solitudine".



Il programma prevede due appuntamenti:



Sabato 13 novembre alle 16 nel Salone delle Manifestazioni con "Loving Vincent" film di D. Kobiela, H. Welchman

(la tormentata vita del pittore Vincent Van Gogh)



Giovedì 16 dicembre dalle 14,30 alle 16,30 Antonio Zerrillo con "Renzo e Lucia" (i protagonisti del più grande romanzo della letteratura italiana)



In previsione dell'andamento della pandemia sarà deciso più avanti il programma definitivo per il 2022.



Nel rispetto della normativa anti Covid i partecipanti potranno accedere agli incontri previa esibizione Green pass e mascherina.